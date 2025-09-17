¿Quiénes son los favoritos de los Latin Grammys 2025? Conoce a los nominados y las sorpresas que nadie te ha contado

Se ha dado a conocer la lista completa de nominados a los Latin Grammy 2025, y aunque para nadie es sorpresa que el puertorriqueño, Bad Bunny, lidere la lista con 12 nominaciones, la ceremonia promete brillar con una serie de nuevas sorpresas.

El mexicano, Edgar Barrera y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, le siguen a Bad Bunny con 10 nominaciones cada uno, en las categorías más importantes de la entrega de premios.

Las nuevas sorpresas de los Latin Grammy 2025

Antes de darte a conocer la lista completa de nominados, te vamos a compartir las nuevas sorpresas que han anunciado los premios más importantes a la música latina y de habla hispana.

Por primera vez, la ceremonia contará con dos nuevas categorías: “Mejor música para medios audiovisuales”, que premia a las bandas sonoras; y el segundo es “Best Roots Song”, que premia a los compositores de la música tradicional.

El premio a la categoría, “Lifetime Achievement”, este año fue otorgado a Susana Baca, Enrique Bunbury, Ivan Lins, Pandora y Olga Tañón. Mientras que la leyenda española, Raphael, será honrada como persona del año.

La Academia también lanza su primer Premio al Educador de Música Latina, que incluye una donación de instrumentos de 10 mil dólares para la escuela del ganador.

¿Cuándo y dónde se podrán ver los Latin Grammy 2025?

La 26ª entrega anual de los Latin Grammy se transmitirá en vivo desde Las Vegas el jueves 13 de noviembre a las 8 p.m. en Estados Unidos a través de las plataformas de Televisa Univision.

Lista completa de nominados a los Premios Grammy 2025

A través de un comunicado de Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, se dieron a conocer los nominados de este año.

“Nos complace presentar a los nominados a la 26ª entrega anual del Latin Grammy. El impacto de la música latina continúa creciendo, y todos los artistas nominados reflejan su gran diversidad y riqueza, al tiempo que preservan los sonidos icónicos que hacen nuestra música única”.

Estos son los nominados en las categorías principales:

Grabación del año

“Baile Inolvidable” - Bad Bunny

“DTmF” - Bad Bunny

“El Día Del Amigo” - CA7RIEL & Paco Amoroso

"#Tetas” - CA7RIEL & Paco Amoroso

“Desastres Fabulosos” - Jorge Drexler & Conociendo Rusia

“Lara” - Zoe Gotusso

“Si Antes Te Hubiera Conocido” - Karol G

“Cancionera” - Natalia Lafourcade

“Ao Teu Lado” - Liniker

“Palmeras En El Jardín” - Alejandro Sanz

Álbum del año

“Cosa Nuestra” - Rauw Alejandro

“DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS” - Bad Bunny

“Papota” - CA7RIEL & Paco Amoroso

“Raices” - Gloria Estefan

“Puñito De Yocahú” - Vicente García

“al romper la burbuja” - Joaquina

“Cancionera” - Natalia Lafourcade

“Palabra De To’s (Seca)” - Carín León

“Caju” - Liniker

“En Las Nubes - Con Mis Panas” - Elena Rose

"¿Y Ahora Qué?” - Alejandro Sanz

Canción del año

“BAILE INOLVIDABLE” - Bad Bunny

“Bogotá” - Andrés Cepeda

“Cancionera” - Natalia Lafourcade

“DTmF” - Bad Bunny

“El Día Del Amigo” - CA7RIEL & Paco Amoroso

“Otra Noche De Llorar” - Mon Laferte

“Palmeras En El Jardin” - Alejandro Sanz

“Si Antes Te Hubiera Conocido” - Karol G

"#Tetas” - CA7RIEL & Paco Amoroso

“Veludo Marrom” - Liniker

Mejor nuevo artista

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi

Otros nombres importantes con nominaciones y presentaciones son: Rauw Alejandro, Gloria Estefan, Vicente García, Joaquina, Natalia Lafourcade, Carín León, Liniker, Elena Rose y Alejandro Sanz.

