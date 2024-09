La razón por la que Selena Gomez no podrá tener hijos

Más allá de la fama y la fortuna, Selena Gomez es una mujer que ha demostrado ser humana y vulnerable. En los últimos años, la cantante ha sido sincera al hablar sobre sus problemas de salud mental, y ahora ha decidido compartir una noticia aún más íntima: la imposibilidad de tener hijos biológicos.

“Nunca lo he expresado antes, pero desgraciadamente no tengo la capacidad de llevar a cabo mi propio embarazo. Sufro de varios problemas de salud que amenazarían tanto mi vida como la del bebé. Este fue un hecho que me causó mucho pesar durante un período de tiempo”, comentó la actriz en una entrevista concedida para Vanity Fair.

La actriz estadounidense inició se carrera cuando solamente tenía 10 años, posteriormente se convirtió en estrella de Disney Channel. Ahora, a sus 32 años, Gomez promociona la cuarta temporada de la serie Only Murders in the Building y forma parte de la cinta En busca de Emilia Pérez (una de las grandes ganadores del Festival de Cannes).

Pero Selena también ha demostrado su versatilidad con éxitos en inglés y español, colaboraciones con artistas urbanos, y temas que reflejan su vulnerabilidad y crecimiento personal. Pero la joven ha sabido diversificarse, es inversora, empresaria y, recientemente, nombrada como una de las mujeres más jóvenes en convertirse en multimillonaria en Estados Unidos.

Selena Gomez lleva un cuarto de siglo cantando, actuando en cine y televisión. Getty Images

La más emotiva entrevista de Selena Gomez

La actriz ha abierto su corazón a la posibilidad de convertirse en madre. Recordemos que la intérprete ha superado adversidades como el lupus, la depresión y un trasplante. “Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé”, explicó.

Pero, más allá de las complicaciones que le ha ocasionado la enfermedad autoinmune, existen otras complicaciones. Tal como lo comentó en una entrevista para Rolling Stone en 2022, hay explico que el tratamiento farmacológico de su trastorno bipolar complicaría un posible embarazo.

Actualmente, Selena Gomez vive un periodo de estabilidad sentimental con Benny Blanco. Getty Images

“Cuando luchas con problemas de salud mental, eso puede erosionar tu sentido de identidad, tu propia autoestima, y luego se hace cada vez más difícil llegar a otras personas, y así entras en una espiral descendente de soledad y aislamiento”, comentó.

Col calma y sin sentimentalismos, Selena abre su corazón al relatar: “Supuse que ocurriría como para la mayoría. Sin embargo, estoy en un mejor estado de aceptación ahora”.

Ahora, inspirada por el amor que siente por su madre (quien fue adoptada), la joven ha abierto a considerar distintas opciones para construir su propia familia, incluyendo la gestación subrogada y la adopción.

Así lo comentó recientemente en la entrevista: “Veo como un regalo que existan personas increíbles dispuestas a ofrecer la subrogación o adopción, que son grandes opciones para mí. Estoy agradecida por estas alternativas para aquellos que anhelan ser padres. Me incluyo entre ellos. Estoy entusiasmada acerca de cómo se desarrollará esta aventura, aunque pueda parecer un poco distinta. Al final de cuentas, no me preocupa. Será mío. Será mi bebé”.

La noticia de que Selena Gomez no podrá tener hijos ha generado una gran ola de apoyo y solidaridad por parte de sus fans. A pesar de este desafío, la cantante ha demostrado una vez más su fortaleza y su capacidad para superar obstáculos.