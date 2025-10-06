Revelan detalles sobre la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, ¿cuántos millones costará?

Luego de que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo anunciaron su compromiso con la imagen de un impresionante anillo de compromiso, los fans no han dejado de especular sobre su esperada boda.

Se dice que el enlace matrimonial podría ocurrir el próximo año, y promete convertirse en una de las bodas más costosas y exclusivas de la historia, y aunque la mediática pareja no ha revelado detalles sobre la planeación de la boda, se ya se han revelado algunos datos interesantes.

Te podría interesar: ¡Más de 300,000 USD! Esta es la lista de regalos de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez por su compromiso

¿Cuánto costará la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

Tras 9 años de relación, Cristinano finalmente le dio el anillo de compromiso a Georgina, y se dice que la boda podría ser un evento sin precedentes, no sólo porque la pareja pasará por el altar, también porque marcaría una nueva etapa para el futbolista fuera de la cancha.

De acuerdo con algunos medios, la boda se podría celebrar el próximo año, tras el Mundial de Fútbol, pues todo depende de la agenda deportiva de Cristiano, y se especula que podría tener un valor que va de los 10 a los 50 millones de euros.

Estas cifras la convertirían en la boda más costosa de la historia, pues además del lujo, la pareja podría gastar millones en vigilancia y seguridad.

¿Dónde será la boda de Georgina y Cristinano?

En cuanto al lugar, se dice que la celebración podría llevarse a cabo en el país natal de Cristiano, uno de los destinos más exclusivos y bellos de Portugal, la región de Madeira, donde se darían cita los futbolistas más famosos del mundo, además de figuras importantes del medio del espectáculo.

Hasta el momento, no se han revelado detalles del vestido de novia de Georgina, pero sin duda alguna, todas las miradas estarán puestas en el diseño, y los accesorios, pues se espera que sea algo espectacular.

Tan solo en anillo de compromiso se estima en un valor que va de los 3 a los 7 millones de dólares, ya que es un diamante de corte Oval de entre 35 y 37 quilates.

