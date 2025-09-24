Rihanna le da la bienvenida a su hija Rocki Irish Mayers con FOTOS inéditas

Rihanna y A$AP Rocky han confirmado la llegada de su tercera hija, Rocki Irish Mayers, quien nació el pasado 13 de septiembre de 2025, convirtiéndose en la hermanita menor de RZA, de tres años, y Riot, de dos. Aunque el nombre y la fecha de nacimiento ya se conocían por adelantado, fue hasta ahora que la cantante publicó las primeras fotos oficiales de la bebé: una imagen donde la pequeña está envuelta en cobijas en tonos rosados, a juego con su mameluco y sus calcetines de encaje.

El anuncio de la llegada de la quinta integrante de la familia

Rihanna utilizó su cuenta de Instagram para revelar la noticia junto con las primeras fotografías de Rocki. En una de ellas, la cantante de “Diamonds”, sostiene a la bebé vestida en un enterizo rosa claro, mientras que la orgullosa mamá lleva un atuendo a juego con dos moños femeninos y elegantes cayendo sobre sus brazos. Otra imagen captó solamente dos pequeños guantes rosas adornados con cintas largas, también en color rosa, que algunos fans se están aventurando a interpretar como parte del estilo personal que la cantante siempre busca plasmar.

Rocki, una bebé muy aesthetic

Aunque por el momento la cantante solamente ha decidido compartir con sus fans dos fotografías, en ambas tomas tanto la ternura como la estética que rodeo ambas, fueron material suficiente para hacernos morir de ternura y generar olas de felicitaciones por la llegada de la pequeña, quien se convierte de forma oficial en el quinto integrante de la familia, inundando el post con infinidad de mensajes lindos que se unen a la alegría de Riri.

Hasta el momento, dicha publicación en Instagram cuenta con 99.5 mil comentarios y 113 mil repost, y probablemente estas cifras vayan en aumento con el paso de los minutos.

Las celebrities se unen al festejo

Entre las celebridades que se han sumado a la felicitación masiva por la llegada de Rocki podemos leer a Ellen Pompeo, la legendaria actriz de “Grey’s Anatomy”, la cantante Suki Waterhouse, Sam Smith, Donatella Versace quien escribió: "¡Hermosa! !Felicidades! Te mando mucho amor a ti y a tu hermosa familia”, entre otros influencers y figuras del espectáculo.

Rocki, el nuevo capítulo en la vida de Rihanna

La pequeña, llega de forma oficial a convertirse en la primera hija de cantante y el rapero, y continuando con la tradición de contar con un nombre que comienza con la letra ‘R’.

El embarazo de Rihanna fue anunciado públicamente en mayo de este año, durante el Met Gala Superfine: Tailorin Black Style, donde la cantante lució su baby bump en una chaqueta corta y un bustier de lana a juego con una falda de raya negra. Desde ese momento, los fans siguieron con atención los looks maternales de Riri, los cuales se mantuvieron presentes hasta su última aparición pública embarazada, hace tan solo unos días.

Rihanna nos ha dado una nueva razón para celebrar: la llegada de Rocki Irish Mayer, quien no solo amplia su familia sino que cumple el sueño de su mamá de lograr una familia numerosa. Recordemos que la cantante ha expresado en el pasado este deseo personal, que más allá de una obligación, para ella es algo que desea disfrutar mientras ve a sus pequeños formar un lazo fuerte de hermandad.