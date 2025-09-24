Rodrigo Prieto: ¿Quién es el mexicano que ha encantado a Taylor Swift?

Taylor Swift y el mexicano, Rodrigo Prieto, se unieron para crear el primer videoclip de su nuevo material discográfico, The Life of a Showgirl, que será lanzado el próximo 3 de octubre con el tema de apertura The Fate of Ophelia.

Esta no sería la primera vez que Prieto trabaja junto a Swift en sus videos musicales; sin embargo, muy pocos saben quién es este mexicano que ya ha sido nominado al Oscar y que lleva una maravillosa relación con LA cantante del momento.

Taylor Swift trabaja con Rodrigo Prieto para el video musical de ‘The Fate of Ophelia’

Durante una entrevista con el peridódio El Universal, el cinefotógrafo, Rodrigo Prieto, reveló algunos detalles sobre su nuevo proyecto con Taylor Swift.

“Fue su mánager el que me dijo hace meses que querían que estuviera en él, en qué fechas podía y apartamos un par de semanas. Como no ha salido aún, no puedo decir cómo se verá”, comentó Prieto.

El director de fotografía, también contó cómo fue el proceso, asegurando que Taylor sabía muy bien lo que quería, pero siempre abierta a escuchar opiniones y propuestas creativas.

“Ella tenía claro lo que quería, en algún momento le dijo a varios del equipo que aprovecharan y probáramos (opciones), hubo mucha libertad creativa, pero las escenas las tenía claras ella, sabía lo que debía ocurrir”, comentó.

El videoclip de ‘The Fate of Ophelia’ llegará a cines entre el 3 y 5 de octubre, según anunció en redes sociales la cantante estadounidense.

La amistad y complicidad de Taylor Swift y Rodrigo Prieto

Rodrigo ha sido colaborador habitual de Taylor en varios videoclips, entre ellos: The Man, Willow, Cardigan, y en Fortnight, tema de The Tortured Poets Department, Prieto fue el director de fotografía.

Sin embargo, lejos del trabajo, el mexicano ha revelado que trabajar junto a Taylor, es maravilloso, por lo que no duda en elogiarla.

“Siempre se reinventa, pero lo que no cambia es que la educaron bien sus padres y es una buena persona. Es agradecida con la gente, saluda al crew con autenticidad, no nada más de ‘soy Taylor Swift y les voy a demostrar que soy muy linda’. Su look cambia, pero su corazón no”.

Rodrigo Prieto y Taylor Swift Mike Coppola/Getty Images for MTV

¿Quién es Rodrigo Prieto?

Rodrigo nació el 23 de noviembre de 1965 en la ciudad de México, que ha conquistado Hollywood como cinefotógrafo, trabajando con directores de cine como Martin Scorsese o Alejandro González Iñárritu.

Su trabajo ha sido reconocido con cuatro nominaciones al Oscar por películas como Silence o Brokeback Mountain.

El pasado 27 de septiembre, asistió a la edición 67 de los Premios Ariel, en la que obtuvo 17 nominaciones por su ópera prima “Pedro Páramo”, donde fue reconocido como mejor fotógrafo.

“Ha sido un viaje extraordinario todo lo de ‘Pedro Páramo’, ahora es como cerrar de alguna forma su ciclo aunque la película sigue con vida”.

