Rosalía cumplió 32 años: sus looks más icónicos que la convirtieron en toda una ‘it girl’

Rosalía, la cantante y compositora española que ha revolucionado la música y la moda, acaba de cumplir 32 años. A lo largo de su carrera, no solo ha dejado huella por su talento y sus letras, sino también por su estilo único y atrevido que la ha consolidado como una de las ‘it girls’ más influyentes del momento.

Desde sus inicios, Rosalía ha fusionado la cultura española con la modernidad, creando looks que la han hecho destacar en alfombras rojas, conciertos y portadas de revistas. A continuación, repasamos algunos de sus atuendos más icónicos que la han posicionado como un referente de moda mundial.

1. El look flamenco futurista en los MTV EMAs 2019

Uno de los momentos más recordados de Rosalía en términos de moda fue durante su presentación en los MTV Europe Music Awards de 2019. La cantante apostó por un conjunto de volantes en tonos rojos, un homenaje a sus raíces flamencas, pero con un giro futurista. Este look capturó la esencia de su estilo: una mezcla entre lo tradicional y lo vanguardista.

2. El traje de látex en los Grammy 2020

En la alfombra roja de los Grammy 2020, Rosalía sorprendió con un vestido de látex rojo diseñado por Alexander Wang. Este look audaz, lleno de poder y feminidad, se convirtió en uno de los más comentados de la noche. Rosalía no solo destacó por su outfit, sino también por llevar con orgullo la estética española en uno de los eventos más importantes del mundo.

3. Look deportivo en el videoclip de “Motomami”

El lanzamiento de su álbum Motomami trajo consigo una nueva era en la estética de Rosalía. En el videoclip de su sencillo “Motomami”, la artista apostó por un look deportivo de influencia urbana, con un conjunto de motociclista en tonos negros y blancos que reflejaba la energía rebelde y atrevida de esta nueva etapa de su carrera.

4. Rosalía en el Met Gala 2022

El Met Gala es uno de los eventos más importantes en el mundo de la moda, y Rosalía no decepcionó en su debut en 2022. Para la temática de In America: An Anthology of Fashion, la cantante lució un vestido de Givenchy con capas de volantes y detalles brillantes que evocaban su estilo flamenco, pero con un toque moderno y de alta costura. Este look consolidó su posición como una de las estrellas más innovadoras de la moda actual.

El estilo de Rosalía: una mezcla cultural y moderna

Rosalía ha sabido mezclar a la perfección su amor por las raíces españolas con la moda contemporánea. Sus looks no solo hablan de tendencias, sino también de identidad, cultura y poder femenino. Al cumplir 32 años, la cantante sigue demostrando que su influencia en el mundo de la moda es tan fuerte como en la música, convirtiéndose en un ícono global que sigue marcando el paso de la industria.