Sarah Michelle Gellar está de regreso a la pantalla chica con el reboot de ‘Buffy, la cazavampiros’

La serie Buffy la Cazavampiros regresa a la televisión con un nuevo enfoque y con Sarah Michelle Gellar retomando su legendario papel. Hulu ha dado luz verde al desarrollo del episodio piloto, con la posibilidad de expandirse a una temporada completa si todo avanza favorablemente.

Sarah Michelle Gellar y su cambio de opinión

Durante años, Gellar se mostró reacia a volver al universo de Buffy la Cazavampiros. Sin embargo, su reciente participación en Dexter: Original Sin y el éxito de otros revivals como And Just Like That la hicieron reconsiderar su postura. La actriz reconoció que, en la actualidad, la audiencia necesita héroes como Buffy más que nunca.

Próximamente veremos a Sarah Michelle Gellar en la serie Dexter: Original Sin. Getty Images

Uno de los cambios más significativos en este nuevo proyecto es la ausencia de Joss Whedon, creador de la serie original. Su salida era una condición esencial para que la producción siguiera adelante, después de que múltiples actores y colaboradores lo acusaran de abuso de poder y comportamiento inapropiado en los sets de Buffy y Angel.

Las guionistas y showrunners serán Nora y Lilla Zuckerman, conocidas por su trabajo en Suits, Fringe y Poker Face. Además, la ganadora del Oscar Chloé Zhao (Nomadland) dirigirá el episodio piloto y establecerá la estética de la serie

¿Quién más regresa?

Por ahora, no se han confirmado más miembros del elenco original. Sin embargo, Gellar no descarta la posibilidad de reunir a antiguos compañeros de reparto. La producción estará a cargo de 20th Television y Searchlight Television, con la participación de figuras clave como Gail Berman, Fran y Kaz Kuzui, y la legendaria Dolly Parton a través de su compañía Sandollar.

El impacto de ‘Buffy, la cazavampiros’ y su legado

Desde su estreno en 1997, Buffy la Cazavampiros se convirtió en un fenómeno de culto, redefiniendo las series de televisión con su protagonista femenina fuerte y tramas innovadoras. La historia continuó en cómics bajo el sello Dark Horse, pero hasta ahora ningún intento televisivo había prosperado. En 2018, se intentó desarrollar un reboot con una protagonista afroamericana y Monica Owusu-Breen como showrunner, pero el proyecto no avanzó.

Getty Images

Con este revival en marcha y el respaldo de Disney, los fanáticos de Buffy la Cazavampiros pueden emocionarse con la posibilidad de ver nuevamente a la icónica cazadora en acción. Aún queda mucho por descubrir sobre esta nueva etapa de la serie, pero con Sarah Michelle Gellar de vuelta, la nostalgia y la expectación están garantizadas.