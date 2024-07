Scarlett Johansson transforma su look con un mob bob para su nueva película

La reconocida actriz Scarlett Johansson sorprende con un nuevo look en su próxima comedia romántica junto a Channing Tatum, titulada “Fly Me to the Moon”. Alejándose de su habitual melena rubia midi, Johansson luce un peinado estilo “mob wife”, inspirado en las esposas de los gánsteres italoamericanos.

Este corte, denominado “mob bob”, se caracteriza por ser un bob corto y despuntado, que aporta un aire sofisticado y rebelde a la vez. El look de Johansson se completa con un peinado ondulado que resalta aún más el estilo “femme fatale”.

El cambio de imagen de Johansson ha sido aplaudido por la crítica y por los fans, quienes destacan la versatilidad de la actriz y lo bien que luce con este nuevo look.

“Fly Me to the Moon” ya se encuentra en cines y promete ser una comedia divertida y con mucha química entre sus protagonistas.

Si bien el peinado “mob wife” ha acaparado la atención, este no es el único cambio que ha experimentado Johansson para este papel. La actriz también ha modificado su acento para interpretar a su personaje, una mujer de origen italoamericano.

Este compromiso con la transformación por parte de Johansson no es nuevo. A lo largo de su carrera, la actriz ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes papeles, desde heroínas de acción hasta personajes más complejos y dramáticos.

Algunos ejemplos de la versatilidad de Scarlett Johansson:



en el universo cinematográfico de Marvel, Johansson ha dado vida a Natasha Romanoff/Viuda Negra, una espía rusa entrenada para asesinar. Lost in Translation: en esta película de Sofia Coppola, Johansson interpreta a Charlotte, una joven estadounidense que se encuentra perdida en Tokio y entabla una amistad con un actor veterano.

Más allá de su talento como actriz, Scarlett Johansson también es un ícono de la moda. La actriz ha sido elogiada por su estilo elegante y sofisticado, que la ha convertido en una de las figuras más fotografiadas en las alfombras rojas.

En resumen, Scarlett Johansson es una actriz completa que no teme asumir nuevos retos. Su talento, versatilidad y belleza la han convertido en una de las estrellas más populares de Hollywood.

“Fly Me to the Moon” es solo un ejemplo más de la capacidad de Johansson para sorprender y cautivar a la audiencia. No cabe duda de que la actriz seguirá cosechando éxitos en los años venideros.