Cáncer de mama: primeros signos o síntomas y la importancia de la prevención

El cáncer de mama se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre las mujeres a nivel mundial, de ahí la gran importancia de conocer más sobre esta enfermedad, así como sus primeros signos o síntomas y la importancia de su detección oportuna.

Es por ello que, buscando la concientización, el 19 de octubre se conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, pues una parte de la población ha sido diagnosticada con este tipo de cáncer.

De acuerdo con datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cada 30 segundos se diagnostica a una mujer con cáncer de mama en el mundo. y se estima que se diagnosticaron 2.3 millones de nuevos casos en 2022, convirtiéndose así en la principal causa de muerte por cáncer en mujeres.

Cada 30 segundos se diagnostica a una mujer con cáncer de mama en el mundo rawpixel.com / Freepik

Síntomas o signos del cáncer de mama

Las señales de advertencia del cáncer de mama pueden variar en cada persona, incluso hay quienes no presentan ninguna sintomatología. Sin embargo, pueden presentarse estas señales, y de ser el caso, debes solicitar atención médica.



Un bulto nuevo en la mama o la axila (debajo del brazo).

Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama.

Irritación o hundimientos en la piel de la mama.

Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama.

Hundimiento del pezón o dolor en esa zona.

Secreción del pezón, que no sea leche, incluso de sangre.

Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama.

Dolor en cualquier parte de la mama.

Recuerda que siempre debes acudir con tu doctor o médico, ya que será la única persona indicada que puede diagnosticarte y darte el tratamiento más oportuno.

La importancia de la prevención

Aunque no existe un método eficaz para prevenir esta enfermedad, es posible detectarla a tiempo con la autoexploración, la mastografía o la exploración clínica. Esto si bien no garantiza que no se vaya a contraer cáncer de mama en algún punto, sí puede ayudar a que se diagnostique en una fase temprana, en donde haya más posibilidades de superarla.

En cuanto a la mastografía, esta se recomienda realizarla a partir de los 40 años, ya que su propósito es detectar anormalidades en las mamas, que no siempre son perceptibles con la autoexploración.

Mientras que la exploración clínica consiste en una técnica de exploración de las mamas realizada por personal médico o de enfermería, y debe hacerse un estudio completo, una vez al año, a partir de los 25 años de edad.

No hay un método eficaz para prevenir el cáncer de mama pero es posible detectarlo con la autoexploración, la mastografía o la exploración clínica Freepik

Por último, la autoexploración resulta ser la observación y palpación de las mamas hecha por ti misma, y se recomienda hacerla de manera periódica. Una manera para autoexplorarte es, de pie y frente a un espejo, tocar con la mano izquierda tu pecho derecho, mientras que la mano derecha debe estar en la nuca.

Comienza desde arriba, palpando alrededor de la mama y luego en el centro. Después, revisa toda la axila y al final aprieta el pezón para ver si hay salida anormal de líquido. Lo mismo harás con el otro pecho.