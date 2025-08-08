La canción que Shakira dedicó a Chris Martin en pleno concierto

La artista colombiana, Shakira, ha forjado una de las amistades más lindas con Chris Martin, el líder y vocalista de Coldplay, y durante su último concierto en la ciudad de Los Ángeles, tuvo un detalles muy especial con el cantante, que dejó sorprendidos y emocionados a sus millones de fans.

Luego de que Shakira asisitiera junto a sus hijos, Saha y Milán , a uno de los conciertos de Coldplay en Miami, Chris Martin quiso devolverle el favor a la colombiana y asisitó a su concierto en Los Ángeles, donde Shakira le dedicó una de sus canciones más exitosas y nostálgicas.

Te podría interesar: Shakira y otras mujeres de 40 años o más con el síndrome del impostor: qué es y cómo combatirlo

Shakira dedica canción a Chris Martín

Chris Martin asistió a uno de los últimos conciertos de ‘Las mujeres no lloran World Tour’ de Shakira en Estados Unidos, que se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles. Su presencia no pasó desapercibida, ni para los fans ni para la cantante colombiana, que al darse cuenta de su presencia dijo: “Hoy mi color favorito es el amarillo”, haciendo referencia a “Yellow”, la famosa canción de la banda británica.

Pero eso no fue todo, Shakira también aprovechó el momento para dedicarle a Chris una de sus canciones más exitosas y nostálgicas de su discografía: “Antología”.

“La canción que sigue va para todos ustedes que han estado al pendiente de mí cuando no estaba en mi mejor momento. Chris, tú eres uno de ellos y lo sabes”: dijo la cantante antes de comenzar a cantar la canción.

Chris Martin seems to be a very special friend. Shakira saying "Yellow" was her favorite color that night wasn't enough apparently... She dedicated Antología to him as well. I’m just saying.. 😏 pic.twitter.com/uGKQvEoRIH — ♡ (@shakikook) August 6, 2025

En otro momento del concierto, Shakira también hizo referencia a “Fix You”, otro de los éxitos musicales de Coldplay: “Muchas gracias por tratar de arreglarme. Mis amigos y todos ustedes han sido las luces que me guiaron a casa”.

La amistad de Shakira y Chris Martin de Coldplay

No sabemos con exactitud cuando comenzó la amistad de Chris Martin con Shakira, pero tras su separación de Gerard Piqué en el 2022, la artistas colombiana reveló que el vocalista de Coldplay fue una de las personas que más la apoyó en este momento difícil.

Durante una entrevista con ‘Rolling Stone’, Shakira recordó con cariño el apoyo del cantante británico: “Él estuvo a mi lado cuando me separé y me sentí desconsolada. Se comunicaba conmigo todos los días para ver cómo estaba, me enviaba palabras de apoyo y sabiduría”.

