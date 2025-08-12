Sophie Turner rompe el silencio y así responde a las críticas que la acusan de ser mala madre

La actriz de ‘Juego de Tronos’, Sophie Turner, es madre de dos hermosas niñas, Willa de 4 años y Delphine de 2, producto de su relación con Joe Jonas; sin embargo, tras su separación en 2023, Turner se ha enfrentado a constantes críticas por su maternidad.

Los seguidores de Turner en sus redes sociales han sido los más críticos, quienes la han acusado en más de una ocasión de descuidar a sus hijas por irse de fiesta.

Sophie Turner responde a quienes la acusan de ser mala madre

El más reciente enfrentamiento de Sophie ocurrió cuando compartió en su perfil algunas fotografías de ella y sus amigas en el más reciente concierto de Oasis en el estadio de Wembley de Londres, una de sus seguidoras escribió: “Creo que se ha olvidado de que tiene dos hijos”.

Sophie al instante dio su contundente respuesta: “Ah, lo siento mucho, a veces se me olvida que algunas personas no pueden pensar por sí mismas. Existe esa locura llamada custodia compartida. Quizás, solo quizás, estaban con su padre ese día”.

Desde su separación de Joe en 2023, Sophie ha recibido críticas similares, y durante una entrevista para la revista Vogue en 2024, confesó que esos comentarios le han generado los peores días de su vida: “nunca he sido fiestera”.

¿Joe jonas piensa que Sophie Turner es mala madre?

Por otra parte, Joe Jonas no ha hecho más que decir halagos sobre su exesposa, asegurando que se siente afortunado de que sea la madre de sus hijas. Durante una reciente entrevista con Jay Shetty, Joe no hizo más que expresar halagos sobre Sophie como madre.

“Creo que los valores que quiero para ellas son que tengan una mente abierta y un gran corazón, que puedan entrar en cualquier lugar con confianza y saber que pueden lograr literalmente todo lo que se propongan. Tengo una hermosa relación de crianza compartida por la que estoy muy agradecido. Tienen una madre increíble, Sophie, para esas niñas es como un sueño hecho realidad”.

Sophie y Joe fueron una de las parejas más mediáticas de Hollywood, comenzaron a salir en 2016, un año después se comprometieron y se casaron en el 2019, un años después le dieron la bienvenida a su primera hija y en el 2022 a la segunda. Para el 2023 anunciaban su separación de manera oficial y mantuvieron un largo juicio por la custodia compartida de sus hijas.

