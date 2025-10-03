Taylor Swift convierte a Travis Kelce en protagonista de Life of a Showgirl

Taylor Swift regresa a la escena musical con su nuevo material discográfico ‘Life of a Showgirl’, que se estrena este 3 de octubre con 12 nuevos temas que contienen el lado más personal de la estrella ganadora del Grammy.

Cada canción cuenta una historia muy personal de la artista y del amor que siente por su futuro esposo, Travis Kelce, quien se ha convertido en su fuente de inspiración para este disco donde le canta al amor.

Referencias de Taylor Swift a Travis Kelce en las canciones de su disco ‘Life of a Showgirl’

Poco antes del lanzamiento oficial de ‘Life of a Showgirl’, Tylenol confesó que este disco es un fiel autorretrato a su esencia como mujer y como artista, un proyecto que se gestó mientras se encontraba de gira con The Eras Tour.

“Si pensaste que el gran espectáculo fue salvaje, quizá deberías venir y echar un vistazo detrás del telón. Esta noche, todas estas vidas convergen aquí, los mosaicos de risas y cócteles de lágrimas, donde las almas fraternales cantan cosas idénticas. Y es hermoso, es arrebatador. Es aterrador”, escribe sobre The Life of a Showgirl.

‘The Fate of Ophelia’

En el tema de apertura, Taylor canta sobre su independencia, antes de que Travis llegara a su vida e iluminara su cielo.

“Juré mi lealtad a mí misma, a mí misma y a mí / Justo antes de que iluminaras mi cielo”, canta en la canción, que también incluye la letra “Keep it 100”, una frase que Kelce usa a menudo. “Jura lealtad a tus manos, a tu equipo, a tus vibraciones”, continúa en la canción de amor.

‘Opalite’

Hace una clara referencia a la piedra de nacimiento de Travis, y donde Swift canta sobre haber estado anteriormente “sin dormir en la noche de ónix”.

“Pero ahora el cielo es opalita / Oh, señor mío, nunca conocí a nadie como tú antes”, canta.

‘Eldest Daughter’

En este tema, Swift admite que se estaba dando por vencida en el amor, hasta que llegó Travis y le regresó la fé.

“Cuando me encontraste dije que estaba ocupada / Eso fue mentira / Cuando dije que no creía en el matrimonio, era mentira / Cada hija mayor fue la primera en ir al matadero”, canta. “Cada hija menor sintió que se crió en la naturaleza / Pero ahora estás en casa”.

‘Wi$h Li$t’

En este tema, Swift canta sobre estar dispuesta a cambiar sus riquezas por una vida sencilla con Kelce.

“Solo te quiero a ti / Que tengas un par de hijos, que toda la cuadra se parezca a ti”, canta. “Le pedí deseos a todas las estrellas / Por favor, Dios, tráeme una mejor amiga / Que me parezca atractiva”.

‘Wood’

Es sin duda la canción más sexy del álbum, pues hace un guiño a su intimidad con Travis.

“Somos tú y yo para siempre, bailando en la oscuridad / Pero lo entiendo, no tengo que tocar madera”, canta Swift. “Secuoya, no es difícil de ver / Su amor fue la llave para abrir mis muslos”.

La estrella también predijo su compromiso, cantando: “Chicas, no necesito atrapar el ramo, para saber que un hard rock está en camino”.

‘Honey’

Durante la aparición de Swift en el podcast New Heights de Kelce , los fanáticos estaban encantados cuando el atleta reveló que “honey” era uno de sus apodos para su entonces novia. La cantante hace referencia al término cariñoso, en la undécima canción.

“Pero tocas mi cara / Redefines toda esa tristeza / Cuando dices cariño”.

Sin duda, Taylor hace un tributo a Travis y al amor en su nuevo material discográfico, y al igual que su amiga, Selena Gomez, deja claro que después de las decepciones, siempre llega el amor verdadero.

