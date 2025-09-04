¿Taylor Swift encabezará el medio tiempo del Super Bowl? Esto fue lo que dijo el director de la NFL

Hace una semana Billboard, a través de sus redes sociales, puso a votación del público las 10 mejores selecciones para liderar el próximo medio tiempo del Super Bowl 2026. Entre los artistas destacados pudimos encontrar a la agrupación surcoreana BTS, Green Day, Jay-Z, Metallica, Post Malone, Justin Bieber, Mariah Carey, Drake, Lady Gaga y, por supuesto, Taylor Swift.

La competencia se puso reñida en las diferentes propuestas, pues todos son grupos exitosos que estamos seguras darían un espectáculo increíble; sin embargo, de todos los miembros de la lista, quien está sonando con mayor fuerza es Taylor.

“Ella es bienvenida en cualquier momento”

En una reciente entrevista para el programa Today, el comisionado y director de la NFL, Roger Goodell, fue cuestionado sobre la posibilidad de que Taylor sea quien lleve la batuta en este esperado show y, a pesar de que evitó a toda costa dar detalles, dejó entrever que existía la posibilidad de que suceda.

“Siempre nos encantaría que Taylor tocara. Es un talento muy especial y, obviamente, sería bienvenida en cualquier momento”, respondió Goodell a los cuestionamientos de Savannah Guthrie. Cuando la presentadora trató de indagar más, Goodell solo respondió: “No puedo decirte nada al respecto… Es un tal vez”, encendiendo las alarmas y aumentando la euforia por saber si Taylor pisará el escenario del medio tiempo.

Taylor Swift en el escenario de “Taylor Swift | The Eras Tour” en BC Place el 6 de diciembre de 2024 en Vancouver, British Columbia. Kevin Winter/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management

¿Por qué Taylor Swift podría ser la elección?

Ante los rumores de su probable presentación, muchos fans se han dedicado a unir todas las piezas que podrían indicar que esto ya es un hecho. Actualmente, la cantante está libre de patrocinios, por lo que tendría el camino “libre” para aceptar el proyecto; también muchos swifties se percataron de que durante su aparición en el podcast “New Heights”, la cantante hizo alusión a datos y posibles “easter eggs”, como su mención al pan “sourdough”, el cual es símbolo de los 49ers, lo cual ha aumentado las apuestas de los fans de su aparición en el show. Además, muchos creen que debido a todo lo que está rodeando su vida personal y profesional, como su relación con el jugador Travis Kelce, el próximo lanzamiento de su álbum “The Life Of a Showgirl” y el reciente anuncio de su compromiso, son el antecedente perfecto para tenerla sobre el escenario del medio tiempo.

A pesar de que aún no hay nada confirmado y hasta este momento todo son sospechas y teorías, queda recordar que el año pasado, el 8 de septiembre, se reveló que Kendrick Lamar sería el encargado de liderar el Super Bowl LIX, por lo que muchos están a la expectativa de que en el transcurso de estos días se anuncie de forma oficial quién se encargará del escenario del Super Bowl LX.

Cuando se le cuestionó a Goodell sobre la fecha de revelación, mencionó que aún no la conocen y que están a la espera de que Jay-Z dé la orden, pues es él, a través de su productora Roc Nation, quien se encarga de producir este show.