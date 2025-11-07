Timothée Chalamet comparte su visión sobre la paternidad, ¿está listo para tener hijos con Kylie Jenner?

Timothée Chalamet vuelve a romper el internet, pero esta vez no por una película, un look viral de alfombra roja o una aparición sorpresa con Kylie Jenner. El actor de 29 años habló sobre un tema que inevitablemente despierta las preguntas más personales sobre su vida: ¿qué piensa sobre convertirse en padre? En una nueva entrevista para “Vogue”, el protagonista de “Dune” reconoció que sí contempla la idea de tener hijos en algún punto de su vida, una declaración que llega en un contexto donde su relación con Kylie Jenner, quien es madre de dos pequeños, Stormi y Aire Webster, se ha mantenido de forma privada. Aunque no reveló detalles sobre su dinámica como pareja, sí se abrió respecto al tema de la paternidad como un concepto, analizando qué representa para él, cómo la observa Y por qué es parte esencial de la existencia humana de acuerdo a su visión.

¿Timothée está listo para ser padre?

En la entrevista, el actor fue honesto y contundente: “Eso podría estar en mis planes”, dijo al ser cuestionado sobre si desea tener hijos en un futuro. Su respuesta fue ambigua, sí, pero no evasiva, dejando entrever que reconoce que se ve formando una familia eventualmente.

Timothée también compartió que una vez vio una entrevista de una celebridad que presumía no tener hijos para tener más tiempo para sí mismo y la reacción de él, y un amigo, fue completamente contraria a lo que uno podría imaginar. El actor se sinceró al decir que pensó: “¡Qué desolador!”

Sus palabras dejan ver que él no ve la paternidad como un sacrificio, sino como una experiencia profundamente humana. De hecho, mencionó que convertirse en tío a través de su hermana Pauline también le ha abierto una sensibilidad distinta a este tema.

¿Timothée y Kylie estarían planeando convertirse en padres?

Aunque el mundo espera cada mínimo movimiento de esta pareja, el actor mantuvo firmeza durante la entrevista: no habló de Kylie ni de su vida personal. Lo que sí dijo, con calma y seguridad, es que guardar silencio no nace del miedo, sino de la decisión de proteger su espacio íntimo.

Kylie Jenner comparte dos hijos con Travis Scott. Getty

Recordemos que Kylie tiene dos pequeños: Stormi de 7 años y Aire de 3, fruto de su relación con Travis Scott, y a quienes la empresaria y modelo ha buscado mantener al margen para su protección. Sin embargo, sobre cómo se integra él en la dinámica de convivencia, no dijo nada, dejando claro que su vida personal es totalmente privada.

Su visión del amor, marcada por ejemplos reales y cercanos

Algo que sí compartió fue el impacto que tuvieron algunas parejas que vio en su entorno durante su crecimiento. Recordó a los padres de una amiga de la escuela, una chica llamada Grace, como el ejemplo más hermoso de un matrimonio funcional, amoroso y equilibrado.

“Tenía una amiga en la escuela, y sus padres tenían el matrimonio más hermoso e increíble… Me demostró que la excelencia puede existir sin ser ardua”.

También mencionó que Denis Villeneuve, director de la cinta “Dune”, es otra persona a quien admira por lograr una carrera extraordinaria sin sacrificar su vida familiar, Timoth dejando claro que su meta no es elegir entre el éxito o el amor, sino lograr que ambos coexistan en su realidad.

¿Está listo para ser papá con Kylie Jenner? No lo sabemos; lo que sí podemos asegurar es que Timothée Chalamet no descarta la idea de convertirse en padre algún día, dejando claro el profundo valor que tiene hacia el concepto de familia. Él imagina la paternidad no como un obstáculo, sino como un destino significativo. Quizás en un futuro cercano nos sorprenda o quizás no; sin embargo, algo está claro: esa puerta en su mente está abierta.