Victoria Beckham responde a la polémica con Brooklyn: “Siempre hemos tratado de ser los mejores padres”

La familia Beckham vuelve a estar en el centro de la conversación, pero esta vez no por moda ni alfombras rojas, sino por algo mucho más personal. Después de meses de rumores, Victoria Beckham finalmente habló sobre la supuesta ruptura con su hijo Brooklyn, y lo hizo con un tono mucho más cuidadoso de lo que muchos esperaban.

¿Qué dijo Victoria Beckham sobre su hijo Brooklyn?

En una reciente entrevista, Victoria Beckham abordó por primera vez el tema del distanciamiento familiar, aunque lo hizo sin mencionar directamente a Brooklyn. Aun así, el mensaje fue claro: ella y David Beckham siempre han intentado ser padres presentes y protectores.

La diseñadora enfatizó que su prioridad ha sido cuidar a sus cuatro hijos, incluso en medio de la presión mediática que los ha acompañado durante años. Además, reconoció que criar hijos adultos no es sencillo, dejando entrever que la situación es más compleja de lo que parece desde fuera.

Sin entrar en detalles ni alimentar la polémica, Victoria optó por una postura discreta, algo que también ha caracterizado su manejo público de la vida familiar.

El origen del conflicto con Brooklyn Beckham

Para entender este momento, hay que regresar a inicios de 2026, cuando Brooklyn Beckham hizo públicas fuertes declaraciones contra sus padres. El joven aseguró sentirse controlado y acusó a su familia de interferir en su relación con su esposa, Nicola Peltz.

Incluso llegó a afirmar que no deseaba reconciliarse, lo que encendió aún más la conversación mediática en torno a los Beckham. Según distintos reportes, las tensiones venían desde su boda en 2022, un evento que habría marcado un antes y un después en la dinámica familiar.

Una familia bajo el ojo público

Lo cierto es que, más allá de titulares, esta historia refleja algo muy humano: las dificultades de las relaciones familiares cuando crecen bajo la mirada pública.

Victoria, sin confrontar directamente a su hijo, dejó ver que sigue apostando por el amor y la protección familiar como base. Mientras tanto, tanto ella como David han dado señales de querer mantener el vínculo, aunque sea desde la distancia.