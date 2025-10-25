¿Ya no quiere otro bebé? Hailey Bieber se sincera sobre lo abrumadora que puede ser la maternidad

Desde que Hailey Bieber dio la bienvenida a su hijo Jack Blues en agosto de 2024, la actriz, modelo y fundadora de la marca de belleza Rhode ha estado compartiendo fragmentos de su vida como madre y las lecciones que ha aprendido en el camino.

Aunque ha reconocido que la maternidad es una etapa compleja, asegura que no ha cerrado la puerta a tener más hijos y mencionó la posibilidad de que, después de Jack, aún lleguen más.

El inicio de la maternidad de Hailey

Cuando Hailey anunció su embarazo en mayo de 2024 y luego dio a luz a Jack, confesó que, aunque siempre había imaginado ser madre, jamás había visualizado lo difícil que sería el proceso.

Durante una reciente entrevista para el podcast “In Your Dreams” con Owen Thiele, la modelo explicó que dar a luz fue “la cosa más difícil que he hecho” y que el período de posparto le enseñó mucho más de lo que esperaba.

“Creo que fue un poco abrumador. Creo que tenía miedo. No sabía qué esperar. Una vez que están aquí, uno va aprendiendo día a día. Y es como si cada día aprendiera sobre cómo ser madre y qué es lo mejor para mi hijo”, señaló la influencer.

¿Hailey está lista para el bebé número dos?

Durante la entrevista, Hailey aclaró que desea ampliar la familia: “Sé que quiero más de uno”, dijo al referirse a su futuro como madre de otro pequeño.

Respecto a cómo ha vivido ella la maternidad, confesó que es algo divertido: “Es muy divertido, me encanta ser mamá. Siempre supe que quería ser mamá. Desde pequeña, siempre me imaginé teniendo hijos. ¿Sabes qué es lo curioso? Conforme me he hecho mayor y ahora que tengo un hijo, creo que cualquier decisión que tome cualquiera sobre tenerlos o no es absolutamente increíble”.

Una maternidad sin filtros

Hailey ha sido muy transparente al hablar de los desafíos; sin embargo, también reconoce que parte de vivir la maternidad desde esta perspectiva es porque, a pesar de que se dedica mucho a su pequeño hijo, sí recibe ayuda en el cuidado de él: “Sí que tengo ayuda, tengo ayuda a tiempo completo, y no me da ninguna vergüenza decirlo, y nunca dudaría en hablar de ello, porque no podría desarrollar mi carrera ni hacer lo que hago sin ella, y estoy muy agradecida por ello”.

La modelo también compartió que cuando Jack Blues no está con ella, se encuentra al cuidado de Justin, pues tienen como meta que desde pequeño conozca el mundo y los siga a donde sea que ellos como padres vayan.

“Creo que quiero que crezca en varios lugares. Creo que somos una familia muy viajera, y lo éramos antes de tenerlo. Así que simplemente quiero que crezca viajando; es como yo crecí y me encanta. Aprendí muchísimo”, se sincera.

Definitivamente, luego de esta entrevista, Hailey Bieber dejó clara su postura desde la honestidad sobre qué es lo que significa la maternidad para ella, cómo es que la experimenta y los privilegios que sabe que tiene para lograr crecer profesionalmente. Con todo esto, la modelo está segura de que en el futuro ella y su esposo tendrán más bebés.