Suscríbete
Entretenimiento

¿Ya no quiere otro bebé? Hailey Bieber se sincera sobre lo abrumadora que puede ser la maternidad

La modelo y emprendedora habla con honestidad sobre su experiencia como madre y su visión sobre ampliar la familia junto a Justin Bieber.

October 24, 2025 • 
Lily Carmona
Hailey Bieber

Hailey Bieber habla sobre la posibilidad de darle hermanitos a Jack Blues.

Getty Images

Desde que Hailey Bieber dio la bienvenida a su hijo Jack Blues en agosto de 2024, la actriz, modelo y fundadora de la marca de belleza Rhode ha estado compartiendo fragmentos de su vida como madre y las lecciones que ha aprendido en el camino.

Aunque ha reconocido que la maternidad es una etapa compleja, asegura que no ha cerrado la puerta a tener más hijos y mencionó la posibilidad de que, después de Jack, aún lleguen más.

El inicio de la maternidad de Hailey

Cuando Hailey anunció su embarazo en mayo de 2024 y luego dio a luz a Jack, confesó que, aunque siempre había imaginado ser madre, jamás había visualizado lo difícil que sería el proceso.
Durante una reciente entrevista para el podcast “In Your Dreams” con Owen Thiele, la modelo explicó que dar a luz fue “la cosa más difícil que he hecho” y que el período de posparto le enseñó mucho más de lo que esperaba.

“Creo que fue un poco abrumador. Creo que tenía miedo. No sabía qué esperar. Una vez que están aquí, uno va aprendiendo día a día. Y es como si cada día aprendiera sobre cómo ser madre y qué es lo mejor para mi hijo”, señaló la influencer.

¿Hailey está lista para el bebé número dos?

Durante la entrevista, Hailey aclaró que desea ampliar la familia: “Sé que quiero más de uno”, dijo al referirse a su futuro como madre de otro pequeño.

Respecto a cómo ha vivido ella la maternidad, confesó que es algo divertido: “Es muy divertido, me encanta ser mamá. Siempre supe que quería ser mamá. Desde pequeña, siempre me imaginé teniendo hijos. ¿Sabes qué es lo curioso? Conforme me he hecho mayor y ahora que tengo un hijo, creo que cualquier decisión que tome cualquiera sobre tenerlos o no es absolutamente increíble”.

Una maternidad sin filtros

Hailey ha sido muy transparente al hablar de los desafíos; sin embargo, también reconoce que parte de vivir la maternidad desde esta perspectiva es porque, a pesar de que se dedica mucho a su pequeño hijo, sí recibe ayuda en el cuidado de él: “Sí que tengo ayuda, tengo ayuda a tiempo completo, y no me da ninguna vergüenza decirlo, y nunca dudaría en hablar de ello, porque no podría desarrollar mi carrera ni hacer lo que hago sin ella, y estoy muy agradecida por ello”.

La modelo también compartió que cuando Jack Blues no está con ella, se encuentra al cuidado de Justin, pues tienen como meta que desde pequeño conozca el mundo y los siga a donde sea que ellos como padres vayan.

“Creo que quiero que crezca en varios lugares. Creo que somos una familia muy viajera, y lo éramos antes de tenerlo. Así que simplemente quiero que crezca viajando; es como yo crecí y me encanta. Aprendí muchísimo”, se sincera.

Definitivamente, luego de esta entrevista, Hailey Bieber dejó clara su postura desde la honestidad sobre qué es lo que significa la maternidad para ella, cómo es que la experimenta y los privilegios que sabe que tiene para lograr crecer profesionalmente. Con todo esto, la modelo está segura de que en el futuro ella y su esposo tendrán más bebés.

Hailey Bieber
Moda
Hailey Bieber, embarazada, se perfila como la ‘mom to be’ más cool: sus mejores looks
July 25, 2024
 · 
Leslie Santana
Justin bieber hailey baldwin anuncia primer hijo imagenes.jpeg
Entretenimiento
Hailey Bieber embarazada: la modelo y Justin Bieber anuncian que esperan a su primer hijo
May 10, 2024
 · 
Beatriz Velasco

Hailey Bieber
Lily Carmona
Relacionado
Mercurio retrógrado 2025 lo que tu signo zodiacal debe saber antes de que comience y no le tengas miedo.png
Horóscopos
Mercurio retrógrado 2025: lo que tu signo zodiacal debe saber antes de que comience y no le tengas miedo
October 24, 2025
 · 
Lily Carmona
Así es el peinado fácil de Eva Longoria con el que rejuveneces e iluminas el rostro a los 50 .png
Belleza
Así es el peinado fácil de Eva Longoria con el que rejuveneces e iluminas el rostro a los 50
October 24, 2025
 · 
Lily Carmona
Zelenski llega al Castillo de Windsor luego de histórica visita de Carlos al Vaticano así fue la reunión.png
Realeza
Zelensky llega al Castillo de Windsor luego de histórica visita de Carlos al Vaticano: así fue la reunión
October 24, 2025
 · 
Lily Carmona
Academy Museum 5th Annual Gala in Partnership with Rolex
Entretenimiento
Kate Hudson se reinventa y nos regala la mejor actuación de su carrera
October 24, 2025
 · 
Karen Luna