¿Yuya presume su vestido de novia? Las señales de su posible boda con Siddhartha

“Solo me estaba probando un vestuario…”, con estas palabras Mariand Castrejón, más conocida como Yuya, causó revuelo luego de compartir tres fotos en su cuenta oficial de Instagram que ya hicieron pensar a más de una en que lo que acaba de compartir no fue más que un spoiler de lo que se avecina: ¡su boda! ¿Será que la empresaria mexicana se une al club de las bodas del 2025 y 2026 de Selena Gómez, Taylor Swift, Zendaya y Dua Lipa?

¿Una boda en puerta?

Un fuerte rumor está circulando en redes sociales luego de que la empresaria y creadora de contenido, Yuya, compartiera tres fotografías que impactaron a más de una, siendo tomadas por muchas como señales de que Yuya estaría preparándose para casarse con Siddhartha.

A pesar de que aún no hay información oficial ni por parte del cantante ni de ella, las fotografías dejaron a más de una pensando en la posibilidad de que esta unión esté por hacerse realidad.

Señales que encendieron los rumores

Tres simples fotos en las historias de Yuya fueron las que desataron el revuelo entre los fans de ambos: un vestido que parece de novia, un boceto y una “prueba de vestuario”.

Bocetos revelados

La primera fotografía compartida por la creadora de contenido consistió en lo que pareciera ser una mesa de trazo, sobre la cual reposa tela en color negro y beige, así como dos hojas con bocetos de dos alternativas de vestido enumeradas con 1, la que muestra un tipo de capa, y 3, el modelo de capa pero con olanes laterales en la zona de la cadera.

Yuya muestra bocetos de lo que parece ser un vestido. Instagram @yuyacst

Un lindo vestido de encaje

La segunda foto muestra un vestido con escote en forma de V y detalles de encaje en el pecho, así como mangas globo en satén con detalles románticos que evocan la estética tan característica y seguida por ella: lo vintage. Todo en color beige o hueso, un tono muy recurrente en los diseños de novias que no quieren recurrir al típico blanco. Esta foto desató más los rumores, pues el diseño de esta pieza coincidiría con lo poco que pudimos apreciar en la foto de los bocetos.

Vestido romántico y vintage de Yuya. Instagram @yuyacst

Una prueba de vestuario

Sin embargo, la última foto definitivamente nos hizo sospechar que algo grande está por ocurrir, y es que, bajo la leyenda de “solo me estaba probando un vestuario”, Yuya compartió el proceso de confección y unión de las piezas que formarían el vestido. En esta última imagen podemos apreciar los patrones de tela sujetados por alfileres, dejando claro que este es un diseño personalizado y muy especial.

Yuya muestra su “prueba de vestuario”. Instagram @yuyacst

A pesar de que Yuya y Siddhartha, que hicieron pública su relación en 2019, siempre han mantenido mucha discreción respecto a su dinámica de pareja, manteniéndola en el ámbito de lo privado, sí han decidido compartir con sus fanáticos momentos importantes como el nacimiento de su pequeño Mar, y es por ello que el rumor que hoy inicia, ante muchos, sabe a “confirmación”.

Por supuesto que estos indicios son suficientes para alimentar nuestra esperanza de ver a Yuya uniéndose al club de las novias; ¡no podemos esperar para ver el hermoso diseño que una de nuestras fashion icons mexicanas favoritas lucirá en un día tan importante!