10 lecciones de Feng Shui para hacer de tu hogar un espacio feliz y en equilibrio

Mejorar tu calidad de vida y hacerte feliz es el objetivo del Feng Shui, técnica ancestral de la cosmogonía china que podría traducirse como viento y agua, sin duda, una gran herramienta para armonizar cada rincón. Al centrarse en el Chi o energía vital, el Feng Shui favorece las características positivas de la energía y elimina las negativas según los matices, formas o elementos que elijas, “pero lo más importante es que esos pequeños cambios trascienden en tus sentimientos, emociones y anhelos”, revela Yasmina Rodríguez, consultora de Feng Shui y fundadora de Mi casa es Feng.

Lecciones para un hogar feliz

La guía más sencilla para ponerlo en práctica está aquí.

1 Los colores de la felicidad: Existen cinco tonos que evocan los elementos de la abundancia y la felicidad: azul, que recuerda el agua; el verde, a la madera; el rojo, el cual remite al fuego; el blanco, que evoca al metal, y el amarillo, que representa la tierra. Por ello salpica tus habitaciones con estos hermosos colores en cojines, cuadros, copas o un duvet floral. Pon a volar tu imaginación.

2 Apuesta por lo natural: En concreto, por muebles de madera, los cuales siempre resultan atemporales. Asimismo por telas de fibras naturales, ya que según investigaciones sobre biohabitabilidad aportan salud y felicidad, y permiten que tu casa “respire” al estar libres de residuos tóxicos.

Procura tener abundantes entradas de luz natural, ya que propician la buena fortuna. Getty Images

3 Alfombras para mejorar la energía: No sólo visten tu hogar, son un lujo para tus pies en esta época en que el frío comienza a sentirse. Al evitar que la energía se acelere, se recomienda usarlas en un gran pasillo o abrigar tu sala con una de diseño mullido y agradable al tacto. Si decides colocarla en la sala de estar, asegúrate de que sobresalga entre 15 y 25 cm de cada lado del sofá.

4 Maravillosos espejos: No hay mejor truco para ampliar un espacio que colocar un espejo, pero quizás no sabías que ubicarlo de manera estratégica, de tal manera que refleje tu mesa de comedor, propicia la armonía familiar y la comunicación. ¡Un ganar ganar, pues representa el elemento agua y es símbolo de pureza!

En tu habitación prefiere los tonos relajantes y en equilibrio, como el verde, que simboliza la fecundidad y la esperanza.

5 Blancos suaves para tu alma: Cojines confortables y mantas de algodón, al igual que sábanas y edredones tan suaves que relajen de tan sólo tocarlos, son básicos en todo hogar alegre y alineado con el Feng Shui. ¿Por qué? Los textiles delicados aumentan la sensación de bienestar y son una caricia para el alma.

6 ¡Crea un espacio para el descanso! Un rinconcito de lectura con una alfombra y un sillón confortables, sin duda te pondrá en calma y alejará el estrés. Conviértelo en tu santuario.

Un hogar pleno y feliz hará que tus cinco sentidos disfruten. Getty Images

7 La magia de las velas: Son fuego, simbolizan la energía positiva y atraen la armonía familiar. “Cuando una vela arde contribuye a la limpieza del espacio, un proceso de saneamiento y a la vez de transformación”, asegura Diana Quan, autora de El paraíso es tu casa. Así que decora con velas blancas que aporten calidez, pero que también potencien la felicidad. ¿El secreto? Oriéntalas hacia el este.

8 En perfecto equilibrio: Que tu casa desprenda un sutil aroma cítrico ayudará a alejar todas aquellas energías desfavorables. Nada mejor que aromatizar con salvia o limón para armonizar todas las estancias.

Evita las formas angulosas que tiendan a apuntar hacia ti, como lámparas, adornos o utensilios de cocina(cuchillos), ya que tienen una energía densa que incomoda.

9 Exhibe tus memorias: “Las imágenes, fotografías y cuadros, nos representan, pues sugieren estados de ánimo, felicidad y anhelos”, revela Yasmina Rodríguez, por ello, proyectar lo mejor de ti es una de las máximas del Feng Shui. Y la sala es, sin duda, el mejor lugar para compartir los momentos inolvidables y atraer la buena energía. Elementos decorativos como cuadros y frases inspiradoras, también son bienvenidos.

10 Renovadoras de energía: Si quieres activar el Chi en tu hogar, nada mejor que el efecto purificador de las plantas. En balcones y ventanas actúan como barrera protectora de calor y ruido, y armonizan lo exterior con el interior. Si tienes algunas de formas puntiagudas, evítalas en zonas de convivencia, pues dispersan la energía y propician los conflictos, pero si quieres atraer el amor elige aquellas con flores, o apuesta por las de hojas en forma de corazón o redondeadas para que tus espacios se sientan más vivos que nunca.