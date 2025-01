5 lecciones para alcanzar la prosperidad financiera y ser más feliz

Si eres de las que prefiere ganar poquito a perder todo estas dejando pasar muchas oportunidades, y más cuando hay tantos instrumentos financieros disponibles, para ello debes despertar tu curiosidad y aprender más, como apuntan nuestros expertos. Tomar un curso de FinTech, buscar bibliografía sobre finanzas personales o un mentor en negocios, serán los primeros pasos hacia un futuro sólido. “ En EUA existe un concepto llamado Risk vs Reward. Cuanto mayor es el riesgo, mayor es la recompensa ”, reconoce Elizabeth Lloyd. De modo que si no quieres invertir todo en una sola cosa, aprende a diversificar. Utiliza aplicaciones, como FLINK, donde puedes comenzar a invertir en tus empresas favoritas desde montos pequeños, sin comisiones.

Transforma tu negocio al mundo digital

Apuesta por los negocios online Si el mundo cambió, tú, ¿por qué no? ¿Tienes un restaurante, escuela o comercio, pero ya no puedes pagar la renta? No te preocupes, ello no significa renunciar a lo que mejor sabes hacer, sino migrar de plataforma: da clases en línea, vende o exporta a más lugares que nunca, sólo necesitas tener paquetes atractivos, páginas web amigables y atención al cliente insuperable, para que tu negocio prospere. Comienza tomando tutoriales de Facebook Blue Print o Google WorkPlace de manera gratuita para que aprendas lo necesario para poner tu negocio en el mapa, ya que con el contenido correcto y el presupuesto adecuado tus servicios adquirirán nuevos bríos.