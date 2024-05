Más allá del dinero: 5 lecciones para alcanzar la prosperidad

¿Te gustaría ser más disciplinada con tus recursos en estos tiempos inciertos? Es posible si empiezas a ver el dinero como un instrumento a tu disposición para encaminarte hacia tu crecimiento personal.

A menudo pensamos más en lo que nos falta, que en lo que tenemos, sobre todo cuando nos comparamos con otros, como alguna vez mencionó el filosofo francés Gilles Lipovetsky en su obra cumbre El imperio de lo efímero, donde también señala que somos resultado de una serie de consecuencias de nuestro tiempo. Pero ello no significa ser indulgentes frente a nuestros aciertos o fracasos, sino ser conscientes de que si bien somos dueñas de nuestras vidas y elecciones, y nuestro rumbo es definido por otros, en nuestras manos está la solución para ser más prósperas a pesar de la adversidad.

Lecciones de prosperidad

Consultamos a los gurús de las finanzas personales, Elizabeth Lloyd, empresaria Fintech, fundadora de Ojo7, cuya experiencia en inversiones digitales la ha llevado a trabajar con American Express, Citibanamex, Banco Azteca y Kueski, y a Héctor Sosa, ingeniero industrial con sólidos conocimientos en teoría económica y financiera, y creador del podcast Adiós a tu jefe, sobre cómo alcanzar la autorrealización personal.

1) Sé próspera sin ser rica: La prosperidad no se trata solo de riqueza material, sino también de abundancia en salud, familia, amistades y otras áreas de la vida. La Dra. Catherine Hakim lo llama “capital social”, que son las relaciones fructíferas que te han impulsado en tu vida. Ser una persona afable, carismática y generosa te ayudará a construir un fuerte capital social y a tener más éxito en tus proyectos. Esto se debe a que las personas confiarán más en ti y estarán más dispuestas a ayudarte.

Hay pequeñas acciones que le darán prosperidad a tu vida. Getty Images

2) Ahorrar no es suficiente: Ahorrar es importante, pero no es suficiente para alcanzar la prosperidad financiera. El dinero que no se invierte se estanca y pierde valor con el tiempo. La cultura del “YOLO” (solo vives una vez) promueve la gratificación instantánea y puede llevar a decisiones financieras imprudentes. Es importante aprender a controlar tus impulsos y evitar compras innecesarias. En lugar de ahorrar simplemente por ahorrar, enfócate en invertir tu dinero en activos que te generen ingresos. Esto te ayudará a alcanzar tus metas financieras a largo plazo.

3) Revisa tu estatus bancario: Para tomar el control de tus finanzas y alcanzar la prosperidad. Sin embargo, muchos millennials y personas más jóvenes evitan hacerlo por miedo a ver números rojos. Afrontar la realidad de tu situación financiera es el primer paso para mejorarla. Al revisar tu estado de cuenta, puedes identificar áreas donde puedes ahorrar o reducir gastos, y también puedes comenzar a planificar tu futuro financiero.

4) Hay otro modo de administrar tus deudas: Las deudas no solo afectan tu situación financiera, sino también tu capacidad creativa y mental. Estar endeudada puede nublar tu juicio y dificultar la toma de decisiones acertadas. Antes de tomar un crédito, considera cuántas horas de trabajo dedicarás a pagarlo. Asegúrate de que la compra valga la pena el sacrificio. Si ya tienes deudas, busca formas de renegociar los términos de interés con tu banco u otras instituciones financieras. Esto puede ayudarte a reducir tus pagos mensuales y aliviar la carga financiera.

5) Apasiónate por tu trabajo: El crecimiento personal y profesional está estrechamente ligado a la pasión que sentimos por nuestro trabajo. Si te encuentras desmotivado o estancado en tu puesto actual, es hora de tomar cartas en el asunto y buscar nuevas oportunidades que te desafíen y te permitan crecer. No tengas miedo de salir de tu zona de confort y explorar nuevas posibilidades. Si te atrae un área diferente dentro de tu empresa, no dudes en acercarte a tus superiores y expresar tu interés en aprender más sobre ella.

La prosperidad no se define únicamente por la acumulación de riquezas materiales. Se trata de un estado de bienestar integral que abarca diversos aspectos de nuestra vida, desde la salud y las relaciones personales hasta la realización profesional y la paz interior. Al poner en práctica estas lecciones y cultivar una mentalidad próspera, podrás desbloquear tu verdadero potencial y crear una vida llena de abundancia, satisfacción y felicidad.