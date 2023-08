El estilo natural de Cameron Diaz a sus 51 años y por qué decidió dejar de usar maquillaje

Cameron Diaz llega hoy a los 51 años en una de sus mejores etapas de su vida a nivel personal, y con motivo de su cumpleaños recapitulamos cómo ha cambiado su estilo, así como el por qué optó por lucir un rostro al natural y sin maquillaje, dejando ver sus arrugas y el paso del tiempo.

El nuevo estilo de Cameron Diaz

Cameron Diaz dejó atrás las prendas ajustadas y ahora opta por looks cómodos y relajados Instagram @camerondiaz

Como ya se ha comentado antes, la actriz dio un cambio radical a todos los aspectos de su vida y esto incluyó también a su estilo y forma de vestir.

La estrella de Hollywood decidió dejar atrás esos sexys escotes y los ajustados atuendos, cambiándolos por outfits bastante cómodos y relajados en colores claros, como una blusa o suéter blanco o beige, con unos jeans de mezclilla.

Eso sí, cuando se trata de eventos especiales, la protagonista de Los Angeles de Charlie suele decantarse por conjuntos en color negro y su cabello recogido o suelto con ondas de agua. Pero el toque con el que resalta su look es pintando sus labios de rojo o rosa, con lo cual contrasta muy bien con su tono de piel.

¿Por qué Cameron Diaz ya no usa maquillaje?

Desde hace unos años, Cameron Diaz reveló que ya no le gusta maquillarse Especial

En una ocasión, Cameron Diaz reveló la razón por la que ya no quiere maquillarse y la cual tiene que ver con todo lo que le causaron a su autoestima los productos de belleza y los estragos a nivel emocional que le dejaron.

“Soy absolutamente una víctima de toda la cosificación y explotación social a la que están sujetas las mujeres. Yo misma he comprado todos los productos en ciertos momentos”, reconoció la actriz de Loco por Marry.

También aceptó que verse al espejo sin compararse con los estándares de belleza le cuesta bastante. “Es difícil no hacerlo, es difícil no mirarse al espejo y no juzgarse a sí misma frente a otros tipos de marcadores de belleza”, comentó.

Ahora, Diaz lleva un nuevo estilo de vida en el que además de ver reflejados los frutos de su trabajo en pantalla, se dedica la venta y promoción de su propia marca de vinos, viviendo su madurez de manera plena y disfrutando al máximo sus cincuentas.