Santa, tenemos una wishlist: los regalos de Navidad favoritos de nuestras editoras

Las editoras de Vanidades reunimos nuestros favoritos que van desde accesorios atemporales y joyas especiales hasta objetos de diseño y pequeños caprichos de belleza. ¡Porque regalar bonito también significa elegir algo que hable de quien lo recibe!

Le Creuset: para las amantes de una mesa bonita

Si eres de las que disfruta preparar una cena especial y cuidar hasta el último detalle de la mesa, esta minicacerola de Le Creuset te va a conquistar. Su acabado blanco con detalles dorados tiene ese encanto que hace que hasta cocinar se sienta como una ocasión especial.

Bose: para disfrutar tus canciones favoritas

Si tienes una amiga que no puede vivir sin música, esta bocina inalámbrica de Bose es un regalo que seguramente disfrutará. Su diseño elegante también la convierte en un objeto decorativo que querrás tener siempre a la vista.

Dior: un poco de luminosidad nunca está de más

Todas tenemos ese producto de maquillaje que nos hace sentir más bonitas al instante. El iluminador de Dior es uno de esos pequeños caprichos que vale la pena regalar: aporta luz al rostro y ese acabado radiante que tanto nos gusta.

Pandora: una joya para guardar un recuerdo

Si prefieres regalar algo que pueda conservarse durante años, este medallón decorado de Pandora es una alternativa encantadora. Su diseño especial lo convierte en una pieza para llevar cerca y recordar a quien tuvo el detalle de regalarlo.

Aerie: pijamas para vivir la magia de la Navidad

Su nueva colaboración de Aerie con Macarena celebra precisamente esos momentos en los que la comodidad se convierte en parte de la felicidad: abrir los regalos por la mañana, disfrutar de un desayuno sin prisas, organizar una noche de películas o compartir una pijamada con tus personas favoritas. Sus sets coordinados, siluetas relajadas y tejidos suaves son una invitación a disfrutar de la temporada sin perder el estilo, porque también hay algo muy chic en sentirse cómoda y ser una misma.

Coach: una cartera que siempre viene bien

Nunca tenemos demasiados accesorios bonitos, y una cartera de Coach es una apuesta que difícilmente falla. Su diseño clásico y elegante la hace perfecta para acompañarte todos los días, sin importar la ocasión.

Tory Burch: tenis con mucho estilo

Para esa mujer que ama estar cómoda sin renunciar a la elegancia, estos tenis de Tory Burch son una gran elección. Sus tonos neutros y detalles de diseño permiten combinarlos con jeans, pantalones sastre e incluso looks más relajados de fin de semana.

Mary Kay: un aroma femenino y delicado

Un perfume siempre tiene algo de íntimo y especial. Confidently You, de Mary Kay, combina notas de rosa y pera para crear una fragancia femenina que puede convertirse en ese aroma que te acompaña todos los días. Además, es una opción encantadora si buscas un detalle bonito sin exceder tu presupuesto.

American Eagle: un clásico para los días fríos

Un suéter tejido siempre es una buena idea para regalar. Este diseño de American Eagle, con una silueta relajada, es perfecto para sumar calidez y estilo a los looks de invierno.