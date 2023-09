Vail también es gastronomía, música y cultura ¡redescubre esta montaña en su 60 aniversario!

Durante verano y otoño, Vail es todo magia y diversión, porque a sus tradicionales actividades deportivas en la naturaleza, como trekkings, bici de ruta y montaña, rafting, pesca o kayak, se suman eventos culturales y gastronómicos, con espectáculos y festivales de clase mundial.

Este año en particular, además de sus tradicionales eventos insignia, los festejos por el 60 aniversario son el pretexto perfecto para vivir la mejor de las experiencias de este destino con su bellísimo estilo europeo, ubicado en las Montañas Rocosas de Colorado.

¿Por dónde empezar a vivir la aventura de estas épocas del año en Vail? Qué te parecería iniciar fotografiando amaneceres memorables, de esos que parecen sacados de una postal, pintados de rosa, en Gore Creek desde el Puente Cubierto de Vail o caminar hacia Buffehr Creek Road y tener una vista hermosa de la ciudad. Luego, puedes tomar una clase de yoga entre sus cascadas o en la cima de la montaña en Mid-Vail. También puedes ir de pesca, sortear los rápidos en una balsa, montar a caballo en alguno de los ranchos de la zona o practicar golf en sus más de 20 campos.

Otra gran idea es recorrer el pintoresco pueblo o relajarte en un Spa y cerrar el día en una terraza con música en vivo o cenar en uno de sus restaurantes insignia: Slope Room, Matsuhiza, Swiss Chalet, La Tour o Sweet Basil, ¿qué opinas?

Pero, vayamos por partes. Mira con detalle todo lo que puedes hacer en Vail en estos meses.

Así suena la música en Vail

Si tu mundo es la música, Vail “sintoniza” con todo tipo de géneros musicales, así que es un destino imperdible para los melómanos. Puedes elegir asistir a un concierto en el Anfiteatro Gerald R. Ford, con un paisaje alpino de fondo y una acústica única, para disfrutar de rock clásico, country y orquestas y filarmónicas, o ser parte de sus Hot Summer Nights, con música de reconocidos artistas de rock, pop, country y bluegrass al aire libre, bajo las estrellas (por cierto, la banda Chicago se presentará hasta finales de Septiembre).

Los entusiastas de la música clásica y orquesta estarán más que felices con el Festival de Música Bravo!, que trae a los mejores músicos y orquestas del mundo, incluídas la de Nueva York, Philadelphia, Dallas y Londres. Y si andas por ahí hasta el 4 de septiembre, el Festival de Jazz de Vail presenta lo mejor del hot jazz, bebop, bossa nova, gypsy jazz, sonidos de big band y más.

Escuchar a las bandas locales en vivo es otro must de Vail, en espacios como Vail Chophouse o Pepi’s y King’s Club. Para los más fiesteros, el Shakedown Bar ofrece los mejores conciertos bajo techo y DJ por la noche, mientras que Bridge Street Bar trae la fiesta con DJ y música en vivo de artistas como Scott Munns, Ted Hammock y Brian Kittrell.

Si vas con niños, llévalos a la biblioteca o a las clases magistrales informativas con Inside the Music, los expertos les enseñarán a interpretar partituras musicales.

También lee: La misteriosa razón por lo que el rey Carlos III duerme aún con un oso de peluche

Cultura y vida nocturna

Si lo que te atrae de un sitio es su arte y cultura, mientras paseas por el pueblo de Vail , puedes admirar murales y esculturas en lugares públicos, entrar a galerías con extravagantes piezas de Raitman Art Galleries o con los icónicos bronces de Gib Singleton.

Este año, Fine Arts Festival ha montado un festival de arte al aire libre con 60 increíbles artistas en disciplinas como pintura, escultura, joyería y vidrio.

Otro imperdible es la colección de arte público de la ciudad, que incluye más de 70 obras, pinturas, esculturas, murales, componentes del patio de recreo y arte integrado en el sitio. Todos los martes, además, se imparten clases de pintura, de murales con spray durante el Verano en Vail, ¡anótate a alguna de ellas!

Y ya entrada la noche, agenda con tu familia una visita al hot spot de esta temporada: el nuevo Chasing Rabbits, para familias, adultos, locales y turistas, que reúne cinco experiencias individualizadas bajo un mismo techo: un restaurante de alta gastronomía, un cine, un speakeasy, un lounge biblioteca y un Arcade-Bar con un diseño único.

Un paraíso para los foodies

Para entender la cocina de cualquier lugar que pisamos, hay que visitar sus mercados. Por eso en Vail es obligado ir a Vail Farmers’ Market & Art Show, eso sí, hay que levantarse temprano para poder comprar todo muy fresco y preparar un almuerzo orgánico o algo que quieras llevar a casa cosechado localmente.

Para la tarde y noche, date una vuelta por un restaurante de reciente apertura, Miller & Lux Vail, un takeover del restaurante Flame de Four seasons Vail, del Chef y propietario de Miller and Lux, Tyler Florence, que también presentador de varios programas de Food Network y autor de libros de cocina. Su menú es de inspiración alpina de los clásicos platillos estadounidenses de Florence y la exclusiva experiencia gastronómica de cinco puntos junto a la mesa del chef.

También lee: Los mejores 3 vestidos de estilo griego que puedes usar para el otoño-invierno

Por su parte, Speyside Café debuta en Four Seasons Resort and Residences Vail, una moderna cafetería en colaboración con The Macallan, que sirve bebidas de café por la mañana y cócteles de whisky, tragos puros y bocadillos de temporada durante todo el día para huéspedes y clientes locales.

Obviamente tienes que comer o cenar el restaurante de la estrella Chasing Rabbits, con su cocina mediterránea moderna en un ambiente elegante que acerca el mar a las montañas.

Moon Rabbit es el speakeasy del lugar, un bar clandestino con inspiración del oeste. Su servicio es de primer nivel y su ambiente muy relajado, todos están invitados a disfrutar de cócteles de la mitología antigua y la mixología moderna.

Si prefieres la cerveza, en dos fechas de septiembre tendrá lugar el Vail Oktoberfest –del 8 al 10 y del 15 al 17–. Todo el pueblo de Vail se transforma en una villa europea que alberga a varios biergardens, música en vivo, cocina tradicional alemana, concursos y happenings para todas las edades. ¡Imperdible!

Todo aventura y aire fresco

Vail es un centro reconocido de aventuras y mucha adrenalina. En esta temporada, la montaña Adventure Ridge ofrece actividades que no te querrás perder:

Forest Flyer™. Una montaña rusa alpina que permite a los visitantes descender en carritos individuales en una pista elevada a través del bosque.

Tubing de verano. En la cima de la montaña de Vail se encuentran unas resbaladillas gigantes sobre el pasto de las cuales se desciende en una enorme cámara de llanta.

Pared de Escalar Paramount Peak. Podrás subir 36 pies de roca, eligiendo entre 16 rutas hasta la cima.

Trampolin Bungee. Vuela a nuevas alturas en el trampolín con arnés bungee.

Tirolesa Infantil Little Eagle. Para niños de cinco años en adelante que disfrutarán “volar” por el aire en la tirolesa única que abarca casi 61 metros.

Sistema de senderos interactivos. Para explorar la naturaleza y una serie de instalaciones de habilidades animales que se asemejan a la visión, el paso, la agilidad y la fuerza de un animal.

Minigolf Gore Creek. En la base de la montaña con nueve hoyos de Vail Mountain.

Además, la góndola estará activa para que los visitantes experimenten la montaña, como en invierno. Tienes hasta octubre para ser parte de carreras y ciclismo de montaña.

Una estancia de lujo máximo

Para hospedarte, ¿prefieres una lujosa casa para compartir con familia y amigos o un hotel con la mejores amenidades? Cualquiera que sea tu plan, en Vail lo tienes con el Grand Hyatt Vail y Opus House.

Grand Hyatt Vail cumple 40 años y tiene una ubicación estratégica en la base de la montaña de Vail, a un costado de las aguas cristalinas del arroyo Gore Creek. Las experiencias que puedes encontrar son sus relajantes clases de yoga, una serie de cenas Creekside, junto al río, con el nuevo chef ejecutivo Pascal Coudouy, en su restaurante de alta cocina alpina, Gessner, que tiene un enfoque en la utilización de proteínas y productos de origen sostenible y el nuevo menú de Tiki on the Creek Bar & Grill, con tacos especiales, taco bowls y cocteles junto a la alberca.

Cuenta con 285 habitaciones y acceso directo a la montaña de Vail en Cascade Village. The Spa at Grand Hyatt Vail es una visita obligada si quieres abrazar el esplendor de la naturaleza y los poderes curativos del entorno que lo rodea. No te pierdas su gimnasio con bicicletas Peloton, sus Suites de Topgolf, alquilar una bici con tour guiados, tours de pesca, senderismo y otras experiencias alpinas. Un must es su alberca volada sobre el arroyo con jacuzzis, desde donde podrás contemplar las vistas boscosas.

Por su parte, la casa Opus-Ethos definitivamente lleva el lujo a otro nivel. Se trata de un par de viviendas interconectadas de la nueva Colección Apex, dedicada a la renta de casas ultra lujosas. Se pueden rentar juntas o separadas e incluyen dos albercas, dos jacuzzis al aire libre, un gimnasio super equipado, cuarto de juegos para niños, una colección de arte personalizado, cocinas de última generación y un impresionante cuarto de entretenimiento.

La experiencia incluye un servicio personalizado, itinerarios, también personalizados, aventuras únicas en la montaña y otros beneficios inclusivos.

Para cerrar este viaje soñado, no te pierdas el Campamento Hale, que ofrece todo tipo de aventuras outdoor, desde cuatrimotos, recorridos por las montañas, ciclismo, caminatas guiadas, escalada en roca, pesca con ala de mosca y excursiones nocturnas a las cabañas de la 10.° División de Montaña.