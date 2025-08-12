Colores que atraerán la buena fortuna para cada signo zodiacal este otoño 2025

El otoño 2025, está girando la esquina, lo podemos sentir en el aire y la energía. Por supuesto, que esta estación llegará cargada de oportunidades, mucha transformación.

Según los expertos en astrología, cada signo zodiacal tiene un color clave que actúa como imán para la buena fortuna. Las ventajas de contar con un color que pueda ser tu mejor amuleto de la suerte es que puedes llevarlo de forma sencilla en tu rutina diaria, desde tu ropa, tus accesorios, los colores de tus uñas, ¡hasta en decoraciones para el hogar!

Prepárate para recibir la energía favorecedora del universo y anota el color que te acompañará hasta que llegue el invierno.

Aries: rojo quemado

Al ser un signo regido bajo el elemento fuego, tu energía se activará con el color rojo quemado. Este color simboliza determinación y fuerza, por lo que será el color que lleves a momentos importantes como entrevistas de trabajo, reuniones importantes o cuando quieras cerrar tratos económicos. Úsalo en vestidos, bolsos o un buen labial.

Tauro: verde musgo

Potenciar tu conexión con la tierra será vital en este otoño gracias al uso del color verde musgo. Este color te ayudará a atraer estabilidad financiera y serenidad. Puedes apostar por llevarlo en un abrigo que te ayude a cubrirte del frío del otoño, en un bolso o incluso ¡en tus zapatos!

Géminis: amarillo mostaza

Querida géminis, para ti, la comunicación y las ideas fluyen mejor con lo vibrante de este color. El amarillo mostaza estimulará tu creatividad y será tu aliado para generar nuevos vínculos y amistades. Puede llevarlo en bufandas, alguna blusa oversized o en tu esmalte.

Cáncer: blanco perla

Este color es el sinónimo de claridad emocional y paz. Cáncer, usar este color te ayudará a tomar decisiones sin dejarte llevar por la desesperación o la incertidumbre. Puedes apostar por llevarlo en un suéter de punto, accesorios como pulseras o gargantillas de perlas o en alguna sombra de ojos con un toque de glitter.

Leo: oro viejo

Elegante como tu personalidad, el oro viejo ayudará a potencializar tu brillo y liderazgo. Este otoño será tu color favorito y predilecto para destacar en eventos sociales, por lo que el consejo es que te atrevas a llevarlo en vestidos con efecto satinado, tacones o maquillaje como delineadores o glitter.

Virgo: marrón cacao

Este color simboliza la disciplina, Virgo, querida, este tono te va a ayudar a mantener el enfoque en tus objetivos sin que te distraigas de la meta y el objetivo. Este color es perfecto para llevarlo en abrigos largos, botas tipo trabajador o bolsos que transmitan elegancia.

La energía de los astros y el poder del color serán tus aliados para atraer la buena fortuna. Pexels

Libra: rosa empolvado

Este color está en tendencia y es un color sumamente romántico que te ayudará a atraer equilibrio y relaciones armoniosas. Búscalo en blusas vaporosas de corte romántico, abrigos ligeros o conjuntos de traje sastre, además te verás muy femenina.

Escorpio: granate

Este color es sinónimo de pasión, poder y transformación, chica escorpio, este tono será tu amuleto para conquistar retos nuevos y cerrar ciclos con éxito. Arriésgate con vestidos ajustados, labiales intensos o accesorios como chockers o corséts.

Sagitario: azul marino

Este color ayuda a despertar al espíritu viajero que todas llevamos dentro, así que este tono hará magia en tu capacidad de explorar el mundo y nuevos horizontes. Apuesta por él en blazers, pantalones de vestir o vestidos midi, también te verás elegante mientras proyectas confianza y seguridad.

Capricornio: gris

Si buscas transmitir profesionalismo y autoridad, este es tu color. El gris, especialmente el tono carbón, será clave para tener logros laborales y financieros. Apuesta por él en gabardinas, trajes o un bolso para proyectar éxito.

Acuario: turquesa

El turquesa es símbolo de innovación y frescura, por lo que este color te ayudará a atraer ideas originales y a atraer personas que compartan tu visión e ideas. Este color puedes llevarlo en alguna pañoleta, bolsos o joyas.

Piscis: lila suave

Este es un tono etéreo, femenino y mágico que te ayudará a conectar con tu lado espiritual y creativo. Si estás buscando ese amuleto que te ayude a activar ideas que llevan enterradas en tu mente. Llévalo en vestidos, suéteres de punto, accesorios e incluso en tu manicure, este color también será beneficioso para mantener tu energía en equilibrio.

Estos colores serán la herramienta poderosa que te llevará a conectar con tu signo zodiacal y tu energía. Deja que el otoño 2025 deje caer su magia sobre ti y tu destino a través del color y guía tu vida para que todo empiece a brillar en tu entorno.