¿Cómo te saboteas en el amor según tu signo? Así estás arruinando tus relaciones sin darte cuenta

Según la astrología, cada signo del zodiaco arrastra ciertos patrones de conducta que pueden sabotear sus relaciones. Aunque deseamos compartir la vida con parejas sanas que nos amen de verdad, a veces son nuestras propias heridas no resueltas las que terminan convirtiéndonos en nuestras peores enemigas en el amor.

¿Cómo saboteas tus relaciones según tu signo del zodiaco?

Tu signo del zodiaco puede decirte cuáles son tus red flags en el amor, o esas actitudes que están alejando a la persona que dices amar, así que toma nota y comienza a trabajar para dejar de cometer siempre el mismo error que te aleja del amor verdadero.

Aries

Tu energía arrolladora es magnética, pero en el amor tu impulsividad juega en tu contra al querer que todo ocurra rápido y a tu modo, quitándole espacio a la persona de tu interés, por si fuera poco, sueles ponerla a prueba constantemente pasa saber si te ama de verdad, y eso a la larga, cansa.

Tauro

Buscas seguridad, pero tu apego excesivo puede sofocar a tu pareja, esto te lleva a repetir viejos patrones de inseguridad, confundes amor con posesión y a comparar a tu pareja actual con las anteriores.

Géminis

Tu red flag es tu indecisión y la falta de compromiso por aburrimiento, es decir, cuando todo va bien y es maravilloso, tú te sientes aburrida, pues esperas que la relación esté llena de drama para pensar que es perfecta.

Cáncer

Tu amor es controlador y muchas veces asfixiante, te gusta ofrecer lealtad y hogar seguro, pero cuando te sientes insegura, lo conviertes en una prisión donde tú eres el centro de atención.

Leo

Te gusta ser el centro de atención y que la relación gire en torno a ti, si sientes que tu pareja, no te ve y no te admira, de inmediato sale tu lado más oscuro, exigiendo más atención y validación.

Virgo

Tu capacidad de observación es única, pero esa manía de buscar la perfección puede hacer que tu pareja se sienta constantemente evaluada y hasta criticada, al punto de no sentirse nunca suficiente para ti.

Libra

Tu deseo de armonía es admirable, aunque evitar confrontaciones puede llevarte a guardar resentimientos que después explotan, pues eres de esas personas que esconden su sombra por miedo a ser rechazados.

Escorpión

Tu intensidad seduce, pero los celos y la necesidad de control pueden sabotear lo que más valoras: la confianza, conviertes a tu pareja en un sospechoso y la convivencia se convierte en un interrogatorio sin fin.

Sagitario

Tu espíritu libre es fascinante, pero tu miedo a perder independencia puede hacerte salir corriendo cuando la relación se vuelve seria, y después te llenas de arrepentimiento por haber dejado ir al amor.

Capricornio

Tu ambición es un motor poderoso, aunque a veces descuidas lo emocional, priorizando metas antes que a tu pareja, o eres tan estructurada que todo lo organizas como si tu relación fuera un trabajo y tu pareja un empleado.

Acuario

Tu originalidad encanta, pero tu tendencia a racionalizar todo puede dejar a tu pareja con hambre de intimidad emocional, tu miedo a perder tu libertad también te impide abrirte a recibir amor.

Piscis

Tu corazón es inmenso, pero idealizar a tu pareja y evadir los problemas reales puede hacer que termines decepcionada.

