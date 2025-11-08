Mercurio retrógrado 2025: ¿Cómo preparate para la última retrogradación sin que afecte a tu signo zodiacal?

Este domingo 9 de noviembre estaremos teniendo la última fase de Mercurio retrógrado del 2025, dentro de la cual Marte ingresa en Sagitario y Venus en Escorpio, lo que se traduce en que será una retrogradación intensa pero necesaria. Para expertos en astrología, la energía de este fenómeno va a sentirse como “corte y limpieza final” para antes de cerrar el año.

Lo importante es entender que esta no es una energía a la cual debemos tenerle miedo, pues logrando comprenderla puede convertirse en el gran aliado que necesitamos para cambiar el rumbo de nuestra vida.

Mercurio retrógrado no tiene por qué ser sinónimo de mala suerte, sino de un ajuste en el camino, que puede llevarnos a experimentar cosas buenas.

¿Qué energía traerá Mercurio retrógrado?

Tarotistas y astrólogos aseguran que esta última retrogradación afectará a todos los signos por igual. Marte en Sagitario puede acelerar decisiones impulsivas y reacciones emocionales, por lo que recomiendan ser precavidos con las decisiones que vayamos a tener este día, pues las consecuencias nos van a afectar en el futuro. Dentro del plano del amor, Venus en Escorpio abre la caja de los vínculos profundos, los acuerdos, la lealtad y la transparencia, por lo que esta energía será un gran aliado para aquellas personas que están en pareja, pues les ayudará a fortalecer su conexión.

Por su parte, al Plutón estar en Acuario, la vibración también se dirigirá hacia la evolución personal, despertando en nosotros el cuestionamiento de si nuestra vida realmente se está dirigiendo hacia donde queremos o hacia donde los demás esperan que lleguemos.

Aprovecha la energía de la retrogradación. Pexels

¿Cómo va a impactar la energía de Mercurio retrógrado a mi signo zodiacal?

Para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, se recomienda calmar la impulsividad y no responder al calor del momento. Antes de tomar una decisión, date 5 minutos para meditarla; eso te ahorrará problemas en el futuro. Los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, lo mejor es dejar la idea de tener el control absoluto de las situaciones; esta retrogradación te invita a ser flexible y aprender a negociar.

Si tu signo pertenece al elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, evita sobresaturarte durante este día. Aprende a seleccionar muy bien tus batallas, puesto que la energía vale mucho y no puedes desgastarla en situaciones innecesarias.

Finalmente, si tu signo está regido por el elemento agua, Cáncer, Escorpio o Piscis, ten cuidado de confundir intuición con paranoia, no proyectes miedos y heridas del pasado en tu presente; es momento de avanzar, y la predisposición debe quedarse en el 2025.

Recomendaciones para sobrevivir a Mercurio retrógrado

Recuerda que la energía de esta retrogradación llega para librarnos de ataduras del pasado; es por eso que tendrás que tener cuidado en no realizar las siguientes cosas:



No tomes decisiones sin estar segura antes.

No firmes contratos importantes sin leer todo con detenimiento.

No postergues conversaciones incómodas que son necesarias.

Ten cuidado con incidentes pequeños que pueden llegarte a ocurrir.

Recuerda que no todo es malo durante esta temporada. Así que cosas que sí puedes hacer son aprovechar la energía para recargarte, descansar, leer un libro, hacer journaling y tomarte un tiempo para disfrutar de ti misma.

Este Mercurio retrógrado 2025 no es un castigo, es un regalo del universo para dejar en este año patrones que ya no van con nosotros y recibir el 2026 con todas las posibilidades que el universo y la energía nos pueden dar para vivir uno de los mejores años de nuestra vida. No tengas miedo respecto a cómo este fenómeno repercutirá en tu signo del zodiaco, pues estas recomendaciones no son profecías que se van a cumplir al pie de la letra. Tú y solo tú eres quien tiene el poder de manipular tu realidad; aprovecha esa magia para hacer un cambio que te beneficie.