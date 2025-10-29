Mercurio retrógrado: ¿cuándo inicia y qué precauciones debes tomar según tu signo zodiacal?

Mercurio retrógrado es uno de los tránsitos más temidos de la astrología, pues trae consigo una energía de caos en todos los aspectos de nuestra vida, que pone a prueba nuestra paciencia y determinación.

Aunque comenzará su retroceso hasta el próximo 9 de noviembre, bajo el signo de Sagitario, en este momento ha comenzado la sombra de Mercurio retrógrado, que trae esa sensación de la calma antes de la tormenta, y para la que también debemos prepararnos.

¿Cómo te afecta la sombra de Mercurio retrógrado según tu signo zodiacal?

Esta sombra te prepara para lo que viene, donde los cambios y el caos se comienzan a sentir, pero no tan fuertes, y es que Mercurio retrógrado en el signo de Sagitario será intenso, pues saldrán a la luz verdades sin filtro y sin anestesia.

En estos momentos puedes sentir confusión y algunos planes se están desviando del camino; sin embargo, puedes tomar en cuenta estas herramientas para sobrevivir al caos, según tu signo del zodiaco.

Aries

Podrías hablar sin medir las consecuencias, es momento de controlar tus impulsos y poner en orden tus ideas antes de tomar decisiones precipitadas o decir cosas de las que después podrías arrepentirte.

Tauro

En los próximos días podrías sentir confusión emocional, sobre todo con personas de tu pasado que podrían aparecer para moverte el piso de nuevo, por eso es importante que te tomes las cosas con calma, y evites revivir historias que ya no funcionan.

Géminis

Vas a notar que las conversaciones se enredan, que las decisiones parecen confusas y que los demás te malinterpretan más de lo normal, por eso es importante que no te tomes las cosas personales, y pienses antes de hablar.

Cáncer

Mercurio en Sagitario puede traer estrés por responsabilidades, ansiedad o exceso de pensamientos sobre el futuro, lo que podría causar cansancio extremo. Lo importante es que te detengas y cuides de tu cuerpo con hábitos saludables.

Signos del zodiaco más afectados por la sombre de Mercurio retrógrado Getty Images

Leo

Vas a sentir muchas ganas de hacer cosas nuevas, de lanzar ideas, de expresar lo que llevas dentro. Pero cuidado: la impulsividad puede jugarte una mala pasada, en lugar de comenzar, date tiempo de revisar antes de ponerte en acción.

Virgo

En este momento donde te sientes confundida, lo mejor es bajar la velocidad, revisar tus pendientes, tus emociones, tus espacios físicos y cerrar lo que se quedó abierto y evita comenzar con proyectos nuevos.

Libra

Sagitario te empuja a decir tu verdad, pero Mercurio en sombra te pide que midas tus palabras, si te precipitas, puedes reabrir heridas que ya estaban cicatrizando. Es mejor que cuides de tu energía, así como cuidas tu paz.

Escorpión

Es momento de proteger tu energía emocional, de no gastar tu poder en dramas ajenos y de guardar silencio cuando el mundo solo busca ruido, es importante que evites las confrontaciones innecesarias, sobre todo si sientes que la rabia te está guiando.

Sagitario

Notarás señales sutiles de caos: mensajes que se pierden, planes que cambian de repente o palabras que se malinterpretan. Tómalas como una alerta del universo para avanzar con cautela: piensa antes de hablar, revisa cada detalle y evita prometer lo que no vas a cumplir.

Capricornio

Estos días el ruido mental puede intensificarse, especialmente si intentas dominar lo que está fuera de tu control. Es tiempo de hacer pausas, ordenar tus pensamientos y limpiar tus espacios, y si algo no fluye, no lo fuerces: el equilibrio regresará cuando aprendas a soltar.

Acuario

Tu mente atraviesa un proceso de transformación y tu energía pide silencio y distancia, así que no te culpes por necesitar un respiro: desaparecer un momento también es una forma de sanar. Aprovecha este tiempo para reconectar contigo, depurar tus redes, tus lazos y tus pensamientos.

Piscis

Podrías comenzar a tener sueños más vívidos, recuerdos que regresan o coincidencias que parecen enviarte un mensaje. No las ignores, pero tampoco busques respuestas apresuradas. Esta etapa te invita a mirar con atención, a observar con calma antes de dar cualquier paso.

