Portal 9 del 27 de septiembre: ¿cómo afectará a los signos del zodiaco? Así puedes aprovechar su energía

El 27 de septiembre se abrirá el portal 9, conocido como parte del portal 999, una fecha cargada de mucho simbolismo. Este año 2025 es un año 9, un período que nos da la oportunidad de iniciar con energía renovada el 2026. Al ser el último portal de este tipo durante este año, se considera un momento clave para despedirnos de lo que ya no suma a nuestra vida, soltar cargas emocionales y abrir espacio a lo que realmente queremos manifestar o cambiar durante los próximos nueve años.

En numerología, el 9 es el número de la transformación y el cierre. Su repetición triple potencia estos efectos y, al coincidir con la influencia astrológica de Libra —signo que está regente en estas fechas—, el portal también trae consigo un deseo profundo de equilibrio y armonía.

Aries, Leo y Sagitario: acción con conciencia

Los signos de fuego sentirán la necesidad de poner punto final a proyectos que ya no les llenan. Este portal los va a impulsar a cerrar etapas desde la valentía (sí, porque han estado dudando sobre si su decisión es la correcta o no), pero también a reflexionar antes de lanzarse a nuevas aventuras. Lo ideal será dirigir su energía hacia lo que de verdad les apasiona, evitando distracciones que los desgasten.

Tauro, Virgo y Capricornio: estabilidad en nuevos comienzos

Los signos de tierra estarán más sensibles al cambio, pero este portal les recuerda que los cierres también son una oportunidad para construir algo mejor. Es un momento perfecto para organizar metas, limpiar pendientes financieros o laborales y enfocarse en crear bases sólidas para el futuro. La energía de este día los invita a no tenerle miedo a lo nuevo y fluir con el cambio, pues traerá cosas buenas.

El portal 9 del 27 de septiembre es el último del año. Pexels

Géminis, Libra y Acuario: claridad en las relaciones

Desafortunadamente (o afortunadamente), este portal también hará cambios en el entorno de las relaciones y el amor. Los signos de aire encontrarán en el portal 9 la oportunidad de sanar vínculos y de expresarse sin miedo. Es probable que surjan conversaciones importantes que marquen un antes y un después, por lo que será clave ser sinceros con lo que su corazón desea y soltar si es necesario tener que dejar ir. Uno de sus grandes aprendizajes de este cierre de ciclo es soltar el rencor.

Cáncer, Escorpio y Piscis: sanación emocional

Los signos de agua vivirán este portal como un verdadero bálsamo espiritual. La energía 999 les ayudará a liberar viejas heridas emocionales, cerrar relaciones que ya cumplieron su propósito y reconectar con su intuición. Será un día ideal para rituales que les permitan conectar con su elemento, la meditación o la escritura terapéutica.

El portal 9 del 27 de septiembre es una invitación a cerrar lo que ya no vibra contigo para así darle paso y apertura a nuevas experiencias, a una nueva versión de ti. Al ser el último del año, su fuerza es aún mayor y nos recuerda que cada final también es un comienzo. Así que deja patrones que no quieres que te acompañen durante los próximos nueve años, agradece lo vivido y recibe lo que viene con la confianza de que será bueno.