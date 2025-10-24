Suscríbete
Portal de Samhain: ¿Cuál es el significado espiritual del 31 de octubre y la noche de Halloween?

El próximo 31 de octubre se abre el portal de Samhain, un poderoso evento espiritual en el que el velo que separa el mundo de los vivos y el de los muertos se disuelve, revelando su profundo significado ancestral.

October 23, 2025 • 
Melisa Velázquez
El 31 de octubre es conocido en el mundo como la noche de Halloween o la Noche de Brujas; sin embargo, esta celebración donde se acostumbra a usar disfraces y salir a pedir dulces, tiene su origen en un ritual de la cultura celta.

Se trata del portal Samhain, una antigua celebración en la que se celebraba a los muertos, daba comienzo a una nueva etapa de introspección y que supuestamente dio origen a la fiesta de Halloween o Noche de Brujas que conocemos hoy en día.

¿Qué es el portal de Samhain?

La apertura del portal de Samhain marca el final del verano y el inicio de un nuevo ciclo espiritual, un momento místico en el que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se vuelve más delgado, lo que permitía el contacto con energías, almas y ancestros.

El Samhain tiene sus raíces en las antiguas costumbres de los pueblos celtas de Irlanda, Escocia y Gales. Para ellos, esta fecha representaba el cierre del año agrícola y la bienvenida a la “temporada oscura”, un periodo de introspección, transformación y conexión con lo invisible.

¿Qué rituales se hacen en el portal de Samhain?

Espiritualmente, el 31 de octubre simboliza la muerte y el renacimiento, que te invita a soltar lo viejo, desde hábitos, emociones o vínculos que ya no te sirven, para dar paso a lo nuevo. Es un portal lleno de energía que te permite manifestar deseos, limpiar tu energía y reflexionar sobre tu vida.

Los celtas por ejemplo, encendían hogueras para iluminar la noche y no ser atacados por los espíritus, también ofrecían bebidas y comidas, y se escondían de los espíritus con máscaras, de ahí el origen de Halloween.

Frases de manifestación para el portal Samhain

Este portal es perfecto para manifestar una nueva realidad, y puedes hacerlo con ayuda de estas frases de manifestación, solo tienes que encender una vela blanca en un espacio donde estés tranquila y donde nadie te moleste, con las manos en el corazón, puedes repetir la afirmación que más resuene contigo.

  • “Suelto todo lo que ya no vibra conmigo y doy la bienvenida a una nueva versión de mí.”
  • “Agradezco cada cierre, porque sé que detrás de él nace un nuevo comienzo.”
  • “Elijo dejar ir el miedo y caminar con fe hacia mi propósito.”
  • “Hoy mueren mis inseguridades y renace mi poder interior.”

Frases de manifestación para el amor

Si lo que buscas es manifestar al amor de tu vida, estas frases te podrían ayudar a conectar con tu pareja ideal:

  • “Mi corazón está abierto al amor auténtico y recíproco que merezco.”
  • “Atraigo relaciones que me nutren, me respetan y me impulsan a crecer.”
  • “El amor fluye hacia mí con facilidad y se queda en equilibrio y armonía.”
  • “Soy imán de cariño, ternura y vínculos verdaderos.”
  • “Hoy decreto que solo el amor más puro puede acercarse a mi energía.”
