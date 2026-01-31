Suscríbete
San Valentín 2026: 5 signos del zodiaco chino que encontrarán el amor en febrero

Estos signos del horóscopo chino encontrarán en el mes de febrero conexiones especiales que podrían evolucionar en vínculos de pareja.

Enero 30, 2026 • 
Lily Carmona
Estos animales de horóscopo chino encontrarán el amor en febrero.

Febrero ya está aquí y, si normalmente es el mes en el que el amor está reinando por los aires, este 2026 se suma a un momento muy especial. Y es que la energía del Año del Caballo de Fuego será vital para intensificar emociones, pasiones y, como consecuencia, estaremos disfrutando de conexiones muy importantes que podrían evolucionar para convertirse en sinónimo de relaciones estables.

Todo dependerá de la energía con la que recibas el mes, así como del animal del horóscopo chino que te rija. Aunque todos nos veremos influenciados y favorecidos por esta energía, cinco serán los signos del zodíaco chino que encontrarán el amor en febrero y estén disfrutando de un romántico San Valentín 2026.

Dragón

El dragón se caracteriza por ser un signo con carisma natural, por lo que este año del caballo de fuego se verá sumamente favorecido para lograr conexiones genuinas de forma inmediata. Aquellas personas regidas por este año que estén solteras estarán experimentando encuentros inesperados que van a despertar emociones que creían dormidas en lo profundo de su ser, pues este mes estará enfocado en recordarles la belleza de hacer clic con alguien.

mes-dragon

Signo del dragón

Getty

Conejo

Este animal del zodiaco tiene una personalidad sensible y romántica por naturaleza; por esta razón, el mes de febrero va a ser el tiempo perfecto para que haga uso de estos recursos y logre conectar con una persona especial.

Es importante que las personas regidas por el conejo estén dispuestas a abrir su corazón a aquellas personas que buscan romper con su barrera, pues San Valentín de 2026 podría estar marcando el inicio de una nueva relación.
Si lo tuyo no es conectar con la energía del amor, en este mes es importante que sepas que también será un momento ideal para que logres sanar heridas del pasado y permitas que poco a poco el amor fluya e inunde de nuevo tu ser.

Mono

Este signo del zodiaco chino cuenta con una personalidad ingeniosa y un gran sentido del humor; estas cualidades le estarán abriendo las puertas a personas especiales, por lo que será importante acercarse a entornos, contextos y conversaciones que favorezcan y enriquezcan su conexión con el mundo.
Para aquellas personas nacidas en el año del mono que ya cuenten con una pareja, febrero será el mes perfecto para reinventar su relación, especialmente el día de San Valentín.

mes-mono

Signo del mono

Getty

Cerdo

En el plano de lo sentimental, las personas nacidas en este año estarán experimentando vivencias sumamente enriquecedoras, pues la personalidad cálida y generosa que suele acompañar a ese animal del zodiaco será lo que las lleve a conectar con alguien que esté buscando estabilidad emocional y compromiso.

Si eres del año del cerdo, presta mucha atención al día de San Valentín, pues una confesión inesperada podría suceder y con ella el primer paso para vivir el romance que tanto tiempo llevas pidiéndole al universo.

Caballo

Este signo se verá influido por la energía de su propio año, viviendo un febrero lleno de intensidad. Ojo en los entornos de convivencia social, pues es aquí donde las oportunidades para conocer a esa persona especial se estarán dando, pero tendrán que ser astutos, pues no todas las personas que entren a su vida buscarán una conexión auténtica y estable.

Por esta razón será importante establecer una comunicación clara desde el inicio para conocer las intenciones reales y lograr así vínculos duraderos.

San Valentín 2026 no será cualquier Día de los Enamorados, pues febrero promete ser un mes decisivo en temas del amor. No te preocupes si en esta lista de signos del zodiaco chino no aparece tu año; esto no quiere decir que a ti no te irá bien en el amor, simplemente tendrás que hacer un poquito más de esfuerzo para lograr conectar y conocer a aquella persona que tanto deseas.

