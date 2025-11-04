Superluna llena en Tauro: los 5 mejores rituales para atraer la abundancia este noviembre 2025

La superluna llena en Tauro llegará a nosotros este 5 de noviembre alrededor de las 7 de la noche, y más que un fenómeno astronómico, es la oportunidad perfecta para conectar con la energía de la abundancia. Esta luna habla del valor, del deseo verdadero, de la materialización, pues Tauro no es un signo que sueña para “algún día”, sino para vivir, tocar y gozar aquello que más desea. Por eso esta Luna puede ser un parteaguas para cerrar ciclos de carencia y activar una frecuencia completamente distinta: la frecuencia del placer, la autoestima y el permiso de recibir. Y es que la abundancia no inicia cuando te llega dinero, sino cuando dejas de sentirte indigna de él. Estos cinco rituales sencillos están diseñados para trabajar desde lo más simple para ayudarte a conectar con la energía de la luna.

Realízalos 72 horas antes, durante o después y sorpréndete con los cambios económicos que verás luego de que los ejecutes.

Ritual para cortar con deudas

En una hoja escribe nombres, situaciones, lealtades y culpas financieras que cargas y no son tuyas. Pueden ser de mamá, papá o incluso de exparejas. Con mucho cuidado, qué mal, en un recipiente seguro y, mientras se consume el papel, repite: “Yo dejo de pagar precios emocionales que no me corresponden”. Eso te ayudará muchísimo a conectar de nuevo con la energía de la abundancia.

Rompe con cargas que no te corresponden. Pexels

Carga un billete con perfume

En un billete de la denominación de tu preferencia, rocía un poco de tu perfume. Guárdalo en tu cartera hasta la luna nueva de diciembre; este ritual te ayudará a conectar con la abundancia para que el dinero reconozca tu esencia, tu frecuencia y tu presencia. Con este ritual anclarás tu identidad con la energía y con la riqueza.

Tu perfume te ayudará a conectar con la energía de la abundancia. Pexels

Ritual de agradecimiento

Para este ritual necesitas un frasco transparente. Cada día del resto del mes mete un papel donde escribas algo que ya tienes mientras agradeces: puede ser salud, alguna cualidad, por tu familia o amigos, etcétera. Recuerda que para el universo no hay poder más grande que la gratitud; entre más agradezcas lo que ya tienes en tu vida, más recompensada y abundante serás. Recuerda que la energía de Tauro nos invita a agradecer desde el disfrute, no desde la carencia.

Agradece por lo que ya tienes. Pexels

Coloca un altar

Para este ritual necesitarás crear un altar; este puede incluir cualquier elemento que desees; sin embargo, estas piezas sí deben ser fundamentales: un cuarzo, una joya, tus flores favoritas y semillas que representen alimento. Tauro es tierra, por lo que es vital honrar a su elemento durante esta lunación. No olvides decorar lo bonito, pues la energía taurina aprecia mucho la belleza.

Coloca un ritual. Pexels

Baño de miel y rosas

Este ritual no solo servirá para consentirte y relajarte un rato, sino que también te ayudará a conectar con la energía de la abundancia y la riqueza. En un cuenco agrega algunos pétalos de rosas del color de tu preferencia, mézclalos con un poco de miel y, una vez que estén perfectamente integrados, vas a frotarlo sobre tu cuerpo desde las rodillas hacia arriba. Este baño te ayudará a relajar tu sistema nervioso mientras despierta en ti la sensación del merecimiento.

Baño con rosas y miel. Pexels

Esta superluna llena en Tauro es la oportunidad perfecta para lograr conectar con la energía de la riqueza. Recuerda que la abundancia real comienza cuando la recibes desde la autenticidad, tu mente, cuerpo y, posteriormente, en tu cartera, así que no dudes en realizar estos rituales para ver pronto dinero en tu cuenta.