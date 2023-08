3 looks de Cecilia Galiano que puedes replicar para una fiesta de noche

Con su imponente belleza y altura, Cecilia Galliano ha logrado conquistar el corazón de la audiencia mexicana. Sin embargo, también la actriz más de una vez nos ha deslumbrado con sus sexys y espectaculares atuendos, que la hacen lucir más curvilínea de lo que ya es.

En diversas ocasiones, la argentina nos ha dejado claro el gran físico que posee, con atrevidos y coloridos outfits, que tú también puedes recrear para salir con tu pareja en la noche o en una divertida fiesta de chicas. Toma nota que aquí te decimos cuáles son.

Falda y camisa negra con botines rojos

Minifalda, playera negra con estampado y botines es un look ideal para una noche de rock Instagram @ceciliagalliano

Este look es ideal para acudir al bar en el que vaya a tocar tu banda de rock favorita o, simplemente, si no quieres dejar de lado tu estilo rockero. Puedes sacar de tu clóset alguna playera negra con un lindo estampado y combinarla con una mini falda negra. Para añadirle un poco de color a tu look, agrega unos botines de tacón alto en color carmín o guinda. ¡Lucirás súper chic!

Total black look

Un look completamente negro es ideal para una salida de noche Instagram @ceciliagalliano

Si hay algo que amamos de Cecilia Galliano es lo guapa que luce con sus looks en color negro, ya que estilizan su figura y además, la hacen ver mucho más alta de lo que ya es. Para una fiesta o evento nocturno con tus amigos o con tu pareja, puedes hacer un total black look con una blusa negra que tenga algún accesorio plateado o dorado, como un cinto o prendedor en la cintura, y unos jeans ajustados junto con unas botas negras de tacón con plataforma. Es un conjunto ideal para una salida casual en la noche.

Look plateado con rosa metalizado

Recrea este look de Cecilia Galliano para tu salida a una fiesta Instagram @ceciliagalliano

Ahora que si quieres llamar la atención en el antro o en la fiesta, entonces opta por este look de la actriz conformado por un pantalón metalizado rosa de tiro alto y acampanado, con una blusa plateada de tirantes de cuello rectangular y espalda descubierta, y combínalos con unos tacones grises. Así que si lo tuyo es ser la chica disco o destacar del resto, tienes que recrear este atuendo que seguro te quedará increíble.