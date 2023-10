3 looks de Rosalía que puedes añadir a tu estilo después de los 40

Rosalía se ha convertido en una de las cantantes contemporáneas con mayor fama y proyección a nivel mundial, logrando cautivar a las nuevas generaciones con su música, así como con sus looks y estilo, los cuales no solo se pueden adaptar a las chicas jóvenes, sino también a las mujeres maduras (aunque no lo creas).

Por ello, hoy nos dimos a la tarea de ahondar y analizar un poco más en los estilismos de ‘la Motomami’ y te diremos qué claves de su estilo y outfits puedes adaptar a tu look, si ya pasas de los 40. ¡Seguro te vas a sorprender!

El look bicolor de Rosalía en la Paris Fashion Week

A finales de septiembre y principios de este mes, se llevó a cabo uno de los eventos más importantes de la moda, hablamos de la Semana de la Moda de París, en donde infinidad de artistas y celebridades —además de los expertos de la moda— se dieron cita en este gran evento fashionista, como Rosalía.

Rosalía lució un vestido negro con blusa blanca de manga larga en la Paris Fashion Week Instagram @dior

Ahí, la intérprete estuvo como invitada en el desfile de Dior Primavera-Verano 2024, en donde sorprendió a todos con un look súper chic y sencillo, conformado por una camisa blanca de manga acampanada debajo de un largo vestido negro y zapatos planos del mismo color. Sin duda, algo muy diferente a sus atrevidos atuendos a los que nos tiene acostumbrados.

Chaleco con falda

Recientemente, un chaleco que usó la ex de Rauw Alejandro se volvió viral, ya que fue comparado con uno que no hace mucho usó la propia Kate Middleton, lo cual dejaba entre ver que la artista y la royal, pueden llegar a tener gustos muy parecidos en cuanto a la moda.

La cantante Rosalía también ha demostrado que sabe vestir maxifaldas con chalecos Getty Images

La prenda en cuestión se trata de un chaleco gris de punto, y el cual usó la catalana junto con una camisa blanca y una maxifalda en gris, cuando se dio cita al desfile de Prada Primavera-Verano 2024, en septiembre, como parte de la Semana de la Moda de Milán.

Blusa blanca y pantalón negro

Por último, este look que le vimos a la española en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, hace casi dos años, probablemente sea el más sobrio que le hayamos visto, probando así que no está peleada con las prendas básicas.

Rosalía también hace uso de las prendas básicas para lucir elegante Getty Images

En esa ocasión, por si no lo recuerdas, Rosalía vistió un pantalón negro de vestir a la cintura con una camisa blanca satinada. Aquí cabe resaltar que para esta temporada, las prendas con acabado satinado son una de las principales tendencias de este Otoño-Invierno.