Outfit casual: 3 ideas con prendas básicas para lucir a la moda en esta temporada

Si lo que buscas es tener nuevas ideas e inspiración para armarte nuevos outfits, ¡llegaste al lugar indicado! Así que prepárate y toma nota porque hoy te diremos qué tipo de prendas básicas puedes usar para tener los mejores looks casuales, y que se adaptan a casi cualquier ocasión.

Además, es probable que sean prendas que tengas en tu clóset , pero en el remoto caso de que no cuentes con alguna de estas piezas, no te preocupes que para eso hay muchas tiendas de ropa a las que puedes acudir para armar tu guardarropa.



Jeans azules con camiseta y blazer

Este, sin duda, se ha convertido en un clásico que te saca de apuros para cualquier ocasión informal de imprevisto, como una salida con las amigas, para ir a tomar el café o hasta para los viernes libres en la oficina (si es que usas uniforme).

Prueba los clásicos jeans de mezclilla con blazer y camiseta Pinterest

Para que puedas armarte un buen outfit de este tipo, ponte unos jeans de mezclilla azul (lo cual seguro sí tienes), así como una camiseta básica de cuello redondo en color blanco, y un blazer en color marrón o del de tu preferencia, aunque te recomendamos que sea en un tono oscuro para que haga contraste.

Look bicolor: jeans negros y camisa blanca

Ahora que si lo tuyo es usar dos colores e irte por lo ya conocido, entonces opta por usar un look bicolor en blanco y negro, ya que la combinación de estos colores siempre te hará lucir guapísima y presentable en todo momento, aunque sea un outfit casual.

Elige un pantalón de mezclilla negra y camisa blanca para armar un look bicolor casual Pinterest

Esta idea es bastante recomendable, sobre todo, para las chicas que no les gusta experimentar por temor a que no les vaya gustar algo nuevo. Así que para ello, te sugerimos incluir en tu outfit un pantalón de mezclilla negro y una camisa blanca, y complementa con unos tenis o zapatos planos como mocasines, pues esto aportará mayor formalidad a tu look, sin dejar de verte casual y relajada.



Falda de mezclilla con suéter o sudadera

Sí, aunque no lo creas, esta combinación resulta ser muy atractiva y se puede adaptar también para outfits casuales, siempre y cuando aprendas a elegir bien el estilo de tu falda y del suéter.

Las faldas de mezclilla con sudadera o suéter son también una gran opción de outfit casual Pinterest

Por lo mismo, nos atrevemos a sugerirte que si vas a implementar este look, optes por una falda de mezclilla larga con un suéter o sudadera de color azul marino o gris. Este outfit, en especial, te hará lucir súper a la moda, cómoda y se adecúa a cualquier ocasión informal.