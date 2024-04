5 lecciones de estilo de Roberto Cavalli, el diseñador de moda italiano que murió a los 83 años

“Digo lo que pienso”, afirmaba Roberto Cavalli, quien diseñaba lo que sentía y con sus creaciones conquistó el mundo entero. El diseñador de moda italiano, conocido por sus diseños atrevidos, sensuales y llenos de color, murió este viernes. El diseñador italiano nació en 1940 y falleció 83 años después, en la misma ciudad que lo vio nacer: Florencia.

En vida, Cavalli le dio la vuelta al mundo con sus diseños. Dejando un trazo de sensualidad a su paso. Tal como lo comunicó su firma de moda a través de sus redes: “Roberto logró convertirse en un nombre reconocido mundialmente, amado y respetado por todos. Roberto, naturalmente talentoso y creativo, creía que todos pueden descubrir y nutrir al artista que llevan dentro”.

Roberto fue amante del mar y de la vida en general. De 1964 a 1974, estuvo casado con Silvanella Giannoni; de 1980 a 2010, con Eva Düringer, y de 2010 a la fecha, fue pareja de Sandra Nilsson-Bergman. Como resultado de su historial amoroso nacieron: Christiana, Tommaso, Robert (Robin), Rachele, Daniele y, el benjamín de un año de edad, ¡Giorgio!

El nombre de su hijo más pequeño tiene un significado muy especial, pues lleva el nombre del padre del diseñador: “Mi padre fue fusilado por los alemanes en julio de 1944 en un asalto a Castelnuovo dei Sabbioni. Era topógrafo, trabajaba en una mina del Valdarno. Yo no volví a hablar hasta los 18 años. Pero la vida ha sido amable conmigo y he sido recompensado... por todo”, contó a LOC.

Gracias a lo teatral de sus creaciones, se ganó el aprecio desde las Spice Girls hasta (recientemente) Zedaya. Getty Images

Legado de estilo: 5 lecciones de Roberto Cavalli

Enlistamos 5 de las claves más importantes del estilo Cavalli para convertirse en un verdadero ícono de la moda:

1) Ser visionario

Para describirlo, recurrimos a las palabras de otro grande maestro de la moda, Giorgio Armani, quien a través de sus redes sociales expresó sus condolencias y comentó: “No puedo imaginar una visión de la moda más distante a la mía que la de Roberto Cavalli, pero siempre he tenido un enorme respeto por él: Roberto era un verdadero artista, salvaje y maravilloso en su uso de estampados, capaz de transformar la fantasía en ropa seductora”.

Sobre el fallecimiento de Cavalli, el creador italiano explicó: “Me enteré con gran tristeza de su fallecimiento: su brío toscano se echará mucho de menos”. El fallecimiento del diseñador tomó al mundo por sorpresa, aunque sus allegados, según la prensa italiana, sabía que llevaba años luchando contra una enfermedad (que no ha sido revelada).

2) Valorar la naturaleza

Pensar en Cavalli es llenar la mente de diseños sensuales y muchos estampados de animales, un patrón que “vistió” sus diseños, aportando sensualidad a cada prenda. “Me gusta pensar más en lo natural que en lo felino. Dios fue el mejor diseñador: los tigres, las cebras... Las cebras son animales asombrosos, tan elegantes con su combinación blanco y negro. Yo copio los vestidos de los animales”, expresó en una entrevista que tuvo, en exclusiva, para Vanidades.

Un vestido te puede cambiar la vida Roberto Cavali

3) Apostar por el buen gusto (en todos los sentidos)

Desde el diseño de prendas seductoras a la vista y elegantes al tacto, pasando por el diseño de perfumes y de vinos. El imperio de Roberto Cavalli fue sinónimo vanguardia en distintos campos de la creación. En sus venas corría sangre de artista (su abuelo fue un importante pintor), y Roberto se expresaba en diferentes medios: moda femenina, masculina, para niños, perfumes, viñedos y el sector de la hostelería, abriendo su Cavalli Café en Florencia en 2002 (concepto que exportó a Milán y Miami).

4) “Ser determinado y apasionado”

En una entrevista que dio para Vanity Fair, donde confesó que su escritor favorito es Gabriel García Márquez, el diseñador comentó sus más grandes cualidades: “La determinación y la pasión”. Esa pasión lo llevó a crear y patentar un “un revolucionario procedimiento de impresión de la piel que atrae la atención de las grandes casas de moda como Hermès y Pierre Cardin”, en los años 60. Para 1970, la empleaba en sus propias colecciones.

En su más reciente proyecto, Beyoncé usa creaciones especiales de Roberto Cavalli. Getty Images

5) Apreciar la sinceridad y la elegancia

No sólo de las mujeres para las que diseñaba, también de las celebridades a las que conquistó. La lista de clientas VIP incluía a Shakira, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Charlize Theron, Beyoncé, Sharon Stone, Taylor Swift, las Spice Girls (sí, es una influencia importante para Victoria Beckham) ... y hasta Michael Jackson.

Con ese aplomo de conquistador italiano, creo una propuesta de estilo a partir de los jeans rotos (o avejentados), patchwork, cueros, pedrería y brocados, pero su sello fueron los estampados de animales. Contrario al lema minimalista de Armani de “menos es más”, para Cavalli “más es más”.

Más allá de sus creaciones o consejos prácticos de estilismo, Roberto Cavalli fue un genio creativo que revolucionó la industria de la moda. No era el más diestro para trazar bosquejos, pero logró transmitir estilo, opulencia y sensualidad en distintos ámbitos.