5 looks cómodos y calientitos para ir a la oficina este invierno 2025

La temporada invernal es ideal para sacar del clóset las prendas abrigadoras y llenas de textura, manteniendo siempre un aire moderno y sofisticado, es el momento perfecto para jugar con las capas y crear looks cálidos sin renunciar al estilo.

Este 2025, las tendencias apuestan por la mezcla entre funcionalidad y elegancia relajada, con texturas suaves, capas ligeras y tonos neutros que combinan con todo.

Te podría interesar: Salma Hayek presume el vestido con lentejuelas y escote ideal para Navidad

5 looks cómodos y calientitos para el invierno 2025

Te compartimos algunas propuestas que podrían inspirarte para conseguir un look cómodo, abrigador y lleno de estilo para esta temporada invernal.

Suéter de punto oversize + pantalones rectos

Esta combinación es un clásico que nunca falla, los suéteres gruesos de punto en tonos neutros o de temporada como el vino, negro o gris, combinados con panatalones rectos de vestir o de mezclilla se ven perfectos.

Puedes añadir botines de piel y un abrigo largo para darle un toque sofisticado y elegante para la oficina.

Looks cómodos y calientitos para ir a la oficina este invierno Moritz Scholz/Getty Images

Vestido de punto y botas altas

Si quieres lucir femenina y con mucho estilo, los vestidos midi de punto o lana en los tonos de temporada, en combinación con unas botas altas, te dará un aire elegante y cálido. Puedes darle un toque más personal con accesorios y otros complementos como el bolso o un abrigo oversize.

Kate Middleton con el conjunto de punto ideal para el otoño WPA Pool/Getty Images

Falda y suéter de cuello alto

Lo ideal son las faldas midis, pero también puedes optar por las minis y agregar botas altas o incluso medias para sentir mayir confort. Combina tu look con una blusa o suéter de cuello alto para darle más estilo y un toque invernal elegante a tu look.

Looks cómodos y calientitos para ir a la oficina este invierno Marc Piasecki/WireImage

Pantalón wide leg + blazer estructurado

Los conjuntos de sastrería se reinventan esta temporada con cortes más relajados. El pantalón de pernera ancha junto a un blazer de lana gruesa crea un conjunto cómodo y profesional.

Puedes agregar una camiseta térmica o una camisa de algodón bajo el blazer para mantener el calor y agrega un abrigo oversize para mantenerte más abrigada.

Looks cómodos y calientitos para ir a la oficina este invierno Marc Piasecki/WireImage

Abrigos oversize

Su silueta amplia y relajada no solo aporta comodidad y abrigo, sino también un toque de elegancia desenfadada que eleva cualquier look. Puedes llevarlos con suéteres de punto, pantalones de vestir o incluso sobre un vestido midi para un contraste chic.

Looks cómodos y calientitos para ir a la oficina este invierno Moritz Scholz/Getty Images

Apuesta por tejidos naturales como lana, cachemira o algodón grueso y no temas jugar con las texturas, el secreto del estilo invernal está en combinar calidez, comodidad y una buena dosis de actitud.

