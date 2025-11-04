Suscríbete
Moda

Salma Hayek presume el vestido con lentejuelas y escote ideal para Navidad

Navidad ya está a la vuelta de la esquina y ya es tiempo de elegir el mejor look para esta temporada.

November 03, 2025 • 
Karen Luna
Salma Hayek.png

Salma Hayek presume el vestido con lentejuelas y escote ideal para Navidad

Getty Images

Este año, Salma Hayek nos sorprendió en la gala LACMA Art + Film Gala 2025 con un vestido verde lima de lentejuelas de la casa Gucci, con mangas largas, escote profundo y una silueta que abrazaba su figura con elegancia.

También puedes leer:
judi-dench-novio-david-millis-2.jpg
Belleza
Judi Dench encontró el amor de nuevo a los 76 años y demostró que no hay edad para segundas oportunidades
December 03, 2022
 · 
reginaba
Guillermo Maxima Beatriz Holanda premio manzana naranja.jpeg
Moda
Cómo usar lentejuelas de día y brillar con elegancia, según la Reina Máxima de Holanda
October 04, 2023
 · 
Beatriz Velasco

El vestido verde de Salma que todas queremos esta Navidad

Cuando hablamos de fiestas, de encuentros especiales y de esa luz que queremos irradiar, elegir un vestido como el de Salma es una decisión inteligente. Además, las lentejuelas aportan ese brillo que tanto pedimos en diciembre, pero manteniendo una silueta sofisticada. Vogue lo describió como “un vestido largo de lentejuelas en verde lima, con manga larga y escote profundo”.

El escote funciona porque aporta verticalidad y libera el rostro, pero lo acompaña con mangas largas y un corte limpio, lo que evita que el look parezca excesivo. En el evento, Salma combinó la pieza con joyería llamativa —un collar de diamantes y rubíes— y un clutch negro, dejando que el vestido fuera el centro de atención.

¿Por qué este look puede funcionar para tus celebraciones navideñas?

  • Color que destaca sin pasarse: El verde lima es menos tradicional que el rojo navideño, pero igual de festivo. Es una apuesta moderna que, además, favorece diferentes tonos de piel.
  • Brillo con equilibrio: Las lentejuelas llaman la atención, pero si el corte y los accesorios son elegidos con moderación, como en este caso, el resultado es refinado, no estridente.
  • Escote + mantención de proporciones: El escote profundo aporta feminidad y elegancia, pero las mangas y la silueta limpia equilibran el look para que luzca apropiado tanto para una cena como para una fiesta nocturna.
  • Detalles que suman: Un peinado sencillo, maquillaje de acabado luminoso y accesorios discretos hacen que el vestido se destaque sin perder el sello personal. Vogue menciona que ella optó por sombra champagne y labios nude para dar luz a su mirada.

Cómo adaptar este estilo tú misma

Para usar un look inspirado en el de Salma esta Navidad, aquí van algunas sugerencias:

  • Elige un vestido en verde lima, o verde esmeralda si prefieres un tono más sobrio, con lentejuelas o acabado metálico suave.
  • Asegúrate de que el corte sea elegante: quizás mangas largas o tres cuartos, escote en “V” moderado que se vea favorecedor sin exagerar.
  • Mantén el resto bastante simple: accesorios que complementen (un collar o pendientes llamativos, pero no ambos), maquillaje que ilumine el rostro y un peinado que deje al vestido brillar.
No te pierdas
la mesa navideña puede ser sencilla, pero elegante.
Hogar
Prepara la mesa de Navidad perfecta y conviértete en la mejor anfitriona
December 14, 2023
 · 
Shareni Pastrana
Mujer montando la mesa de navidad .jpg
Estilo de vida
La guía de la buena anfitriona: ¿cómo montar y servir la mesa para Navidad?
December 10, 2023
 · 
Emma Duarte

Salma Hayek nos ha enseñado que un vestido verde de lentejuelas con escote puede ser la pieza clave de una celebración navideña con estilo. No se trata solo de “ponerse algo brillante”, sino de elegir un diseño que te haga sentir segura. ¡Si estás pensando en tu look para Navidad, inspirarte en este vestido!

Salma Hayek vestidos Navidad Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Superluna llena en Tauro los 5 mejores rituales para atraer la abundancia este noviembre 2025.png
Horóscopos
Superluna llena en Tauro: los 5 mejores rituales para atraer la abundancia este noviembre 2025
November 03, 2025
 · 
Lily Carmona
Tintes de pelo antiedad después de los 40
Belleza
Conoce los 5 cortes de pelo que sí dan volumen a la melena ¡No cometas estos errores si tienes pelo fino!
November 03, 2025
 · 
Lily Carmona
Zooey Deschanel fleco crotina cabello coleta vestido morado premiere junio 2024.jpg
Belleza
Flequillo a capas: cómo saber si me queda o no a los 50 y 60
November 03, 2025
 · 
Karen Luna
demi moore critics choice awards 2025.jpg
Moda
Demi Moore y su elegante vestido entallado confirman que las transparencias son la tendencia de invierno 2025
November 03, 2025
 · 
Lily Carmona