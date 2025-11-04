Salma Hayek presume el vestido con lentejuelas y escote ideal para Navidad

Este año, Salma Hayek nos sorprendió en la gala LACMA Art + Film Gala 2025 con un vestido verde lima de lentejuelas de la casa Gucci, con mangas largas, escote profundo y una silueta que abrazaba su figura con elegancia.

El vestido verde de Salma que todas queremos esta Navidad

Cuando hablamos de fiestas, de encuentros especiales y de esa luz que queremos irradiar, elegir un vestido como el de Salma es una decisión inteligente. Además, las lentejuelas aportan ese brillo que tanto pedimos en diciembre, pero manteniendo una silueta sofisticada. Vogue lo describió como “un vestido largo de lentejuelas en verde lima, con manga larga y escote profundo”.

El escote funciona porque aporta verticalidad y libera el rostro, pero lo acompaña con mangas largas y un corte limpio, lo que evita que el look parezca excesivo. En el evento, Salma combinó la pieza con joyería llamativa —un collar de diamantes y rubíes— y un clutch negro, dejando que el vestido fuera el centro de atención.

¿Por qué este look puede funcionar para tus celebraciones navideñas?

Color que destaca sin pasarse : El verde lima es menos tradicional que el rojo navideño, pero igual de festivo. Es una apuesta moderna que, además, favorece diferentes tonos de piel.

: El verde lima es menos tradicional que el rojo navideño, pero igual de festivo. Es una apuesta moderna que, además, favorece diferentes tonos de piel. Brillo con equilibrio : Las lentejuelas llaman la atención, pero si el corte y los accesorios son elegidos con moderación, como en este caso, el resultado es refinado, no estridente.

: Las lentejuelas llaman la atención, pero si el corte y los accesorios son elegidos con moderación, como en este caso, el resultado es refinado, no estridente. Escote + mantención de proporciones : El escote profundo aporta feminidad y elegancia, pero las mangas y la silueta limpia equilibran el look para que luzca apropiado tanto para una cena como para una fiesta nocturna.

: El escote profundo aporta feminidad y elegancia, pero las mangas y la silueta limpia equilibran el look para que luzca apropiado tanto para una cena como para una fiesta nocturna. Detalles que suman: Un peinado sencillo, maquillaje de acabado luminoso y accesorios discretos hacen que el vestido se destaque sin perder el sello personal. Vogue menciona que ella optó por sombra champagne y labios nude para dar luz a su mirada.

Cómo adaptar este estilo tú misma

Para usar un look inspirado en el de Salma esta Navidad, aquí van algunas sugerencias:

Elige un vestido en verde lima, o verde esmeralda si prefieres un tono más sobrio, con lentejuelas o acabado metálico suave.

Asegúrate de que el corte sea elegante: quizás mangas largas o tres cuartos, escote en “V” moderado que se vea favorecedor sin exagerar.

Mantén el resto bastante simple: accesorios que complementen (un collar o pendientes llamativos, pero no ambos), maquillaje que ilumine el rostro y un peinado que deje al vestido brillar.

Salma Hayek nos ha enseñado que un vestido verde de lentejuelas con escote puede ser la pieza clave de una celebración navideña con estilo. No se trata solo de “ponerse algo brillante”, sino de elegir un diseño que te haga sentir segura. ¡Si estás pensando en tu look para Navidad, inspirarte en este vestido!

