Cómo recuperó su carera Linda Evagelista después de afirmar que “no se ve más al espejo”

2023 ha sido un año de resurgimiento para Linda Evangelista, la supermodelo de los 90 protagoniza campañas de moda y vuelve a desfilar en pasarela, después de sufrir las consecuencias de una tratamiento estético que la deformó al grado de afirmar que “no se ve más al espejo”.

¿Qué le pasó a Linda Evangelista?

Linda Evangelista superó dos veces el cáncer de mama. En una entrevista con la revista de The Wall Street Journal, Evangelista ha revelado que le diagnosticaron la enfermedad en 2018 y, nuevamente, en 2022.

Tras una mastectomía bilateral, Linda se enteró de que el cáncer había vuelto a su seno derecho. “Me lo detectaron después de mi mamografía anual. Los resultados no eran buenos y, por otros factores de salud, opté por una mastectomía bilateral. Pensando que iba a estar bien ya de por vida. Que el cáncer de mama no iba a matarme”, explicó.

Aunque originalmente decidió mantener su lucha contra el cáncer de mama en secreto, este año y después de los buenos resultados de los estudios respectivos, la modelo ha compartido que su pronóstico pero que se mantendrá al pendiente, por si el cáncer reaparece.

El cáncer de mama no iba a matarme Linda Evangelista

Linda Evangelista en “The Super Models”

¿Por qué Linda dijo que “no se ve más al espejo”?

Una de las más grandes tragedias en la vida de Linda Evangelista ocurrió en 2015, cuando decidió probar una famosa alternativa a la liposucción llamada CoolSculpting. Durante el procedimiento se utiliza frío controlado para eliminar la grasa persistente.

De acuerdo a Allergan Aesthetics, gigante farmacéutico propietario del dispositivo CoolSculpting, hay una posibilidad entre 3,000 de desarrollar consecuencias negativas (un 0.033 por ciento). Y Linda las presentó.

Linda Evagelista fue diagnotiscada con una hiperplasia adiposa paradó (HAP), una condición rara que hace que el tejido adiposo se espese y expanda generando protuberancias por todo el cuerpo.

Por más dieta y ejercicio que hiciera, su cuerpo no respondía positivamente. Esto hizo que la modelo se deprimiera. Sin embargo, a principios de año afrontó sus mayores inseguridades y decidió hablar: “Continuaré compartiendo mi experiencia para deshacerme de la vergüenza, aprender a amarme a mí misma nuevamente y, con suerte, ayudar a otros en el proceso”, dijo a People.

Linda Evangelista ante la lente del fotógrafo Steven Meisel. Cortesía Zara

Cuáles son los nuevos proyectos en la carrera de Linda Evangelista

En septiembre del años pasado, tuvo una aparición especial en la pasarela de aniversario de la firma Fendi, donde la vimos radiante enfundada en una capa verde turquesa.

Ahora, a sus 58 años, Evangelista vuelve a la vida pública y reaparece en campañas publicitarias (como la fotografiada por Steven Meisel para Zara). Además de tener un papel protagónico en el documental supermodels (junto a Naomi Campbell, Christy Turlington y Cindy Crawford).

Por si fuera poco, la modelo acaba de presentar un nuevo libro que es una lectura obligada para los amantes de la moda. En su libro, Linda cuenta sus experiencias durante tantos años en las pasarelas, se ilustra con fotografías de Steven Meisel y se incluye una introducción del autor y exeditor de moda William Norwich.

¿Sabías toda la historia de Linda Evangelista? La modelo es un ejemplo de lucha y superación, que brinda esperanza para todas las mujeres. Sobre todo considerando que la top llegó a afirmar con soberbía que ella no se levantaba de la cama por menos de 10 mil dólares.