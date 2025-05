¿Cuál es el mejor traje de baño completo? Salma Hayek presume la opción ideal para mujeres de 50 +

No es un secreto que Salma Hayek sea una de nuestras gurús de moda favoritas, especialmente cuando hablamos de elegir el mejor traje de baño (o por lo menos el más favorecedor para las figuras latinas). Por esa razón nos inspiramos en uno de sus atuendos de playa que no solo resalta la silueta, sino que también es perfecto para todas las mujeres de 50 o más que desean ir a la playa con seguridad.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana compartió algunas imágenes de su tarde en la playa. Lo que más nos gusta de su bañador es que se ha arriesgado un poco con los colores, la textura y, especialmente, con un profundo escote que nos comprueba que es posible lucir elegantes sin perder la sensualidad.

Su traje de baño nos anticipa que este verano 2025 los colores llamativos, las texturas y la piel al descubierto estarán de moda en las próximas semanas. Por lo tanto, te recomendamos recrear este look si quieres verte como toda una estrella de Hollywood aun en tus días de vacaciones. ¡Nos encanta lo guapa que se ve la protagonista de “Frida”!

Tendencias en trajes de baño que Salma Hayek nos anuncia para el verano

Bikini fucsia que resalta el bronceados

En esta ocasión eligió un bikini fucsia que es ideal para las pieles morenas porque resalta el bronceado con glamour. Nuestra parte favorita es que lo combinó con un pareo de colores que equilibra visualmente, mientras regala esa figura de reloj de arena que todas amamos.

Traje de baño amarillo

No es un secreto que este verano el amarillo será uno de los favoritos y por esa razón no podemos pasar desapercibido este bikini que concentra la atención en la silueta natural. ¡Sin duda, un clásico que no puede faltar en tu armario!

En un mar de tendencias pasajeras, Salma Hayek nos recuerda que el verdadero estilo no tiene edad. Su traje de baño completo no solo estiliza la figura y resalta lo mejor de cada cuerpo, también transmite ese toque sofisticado que todas queremos al pisar la playa.