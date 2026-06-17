Demi Moore luce el vestido cola de sirena que regala cintura de avispa a los 60+

A sus 63 años, Demi Moore continúa demostrando por qué es considerada uno de los grandes referentes de estilo de Hollywood. La actriz volvió a captar todas las miradas con un sofisticado vestido cola de sirena, una silueta que nunca pasa de moda y que tiene una cualidad muy especial: define la figura y crea el efecto visual de una cintura más marcada.

El diseño elegido por la protagonista de The Substance destacó por varios detalles que están conquistando las tendencias actuales. Desde su favorecedor corte halter hasta una elegante hilera de botones frontales que recorría la prenda hasta el suelo, el look confirmó que algunas siluetas clásicas siguen siendo las más efectivas para estilizar el cuerpo.

El vestido cola de sirena que estiliza la figura

La magia de los vestidos cola de sirena está en su construcción. Este tipo de diseño se ajusta al torso y a las caderas antes de abrirse ligeramente en la parte inferior, creando una silueta equilibrada y muy femenina.

En el caso de Demi Moore, el efecto se potenció gracias al corte limpio del vestido y a la estructura de la pieza. La línea vertical formada por los botones delanteros ayudó a alargar visualmente la figura, un recurso que los expertos en moda suelen destacar por su capacidad para estilizar el cuerpo.

Además, este tipo de detalles generan una sensación de longitud que favorece especialmente en vestidos largos.

Por qué el corte halter sigue siendo un favorito

Otro de los elementos que llamó la atención fue el escote halter, una tendencia que ha regresado con fuerza en los últimos años.

Este corte deja los hombros al descubierto y dirige la atención hacia la parte superior del cuerpo, creando equilibrio visual. También ayuda a resaltar el cuello y aporta una apariencia elegante que funciona tanto en eventos de día como en ocasiones de gala.

No es casualidad que muchas celebridades recurran a esta silueta cuando buscan un look sofisticado sin excesos.

El truco de moda que crea efecto cintura de avispa

Las búsquedas relacionadas con vestidos que marcan cintura y vestidos elegantes para mujeres de 60 años siguen creciendo porque cada vez más mujeres buscan prendas que favorezcan la figura sin sacrificar comodidad.

