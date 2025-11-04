Suscríbete
Eiza González lleva el vestido rojo que es ideal para Navidad

La actriz mexicana brilló en los CFDA Awards 2025, celebrados en el imponente Museo Americano de Historia Natural en Nueva York.

November 04, 2025 • 
Karen Luna
2025 CFDA Fashion Awards

Getty Images

Eiza apareció con un diseño de silueta entallada que abrazaba su figura con elegancia, pero sin perder frescura. Las mangas abullonadas daban ese toque romántico que tanto se asocia con el estilo de Carolina Herrera —la casa que dirige Wes Gordon—, y el color… bueno, era un rojo intenso, de esos que no se olvidan.

El vestido tenía ese equilibrio perfecto entre fuerza y feminidad, no necesitaba más adornos, solo unas sandalias doradas de tiras finas y un bolso metálico a juego que reflejaban las luces de la ciudad. Eiza sabía exactamente qué se vistió como quien sabe que está a punto de brillar, pero sin pretenderlo demasiado.

Su maquillaje natural, con labios nude y un delineado muy suave, fue la elección perfecta para dejar que el rojo hablara por sí mismo. El cabello suelto, con ondas ligeras, completó un look que parecía decir: “sí, soy glamourosa, pero sin esfuerzo”.

Inspiración navideña al estilo Eiza

Lo más curioso es que, sin buscarlo nos regaló la mejor inspiración para la temporada navideña. Su look tiene todo lo que buscamos para diciembre, hablamos de un color vibrante, un corte favorecedor y un aire sofisticado pero cercano. Ese tipo de vestido rojo que puedes imaginarte usando en una cena elegante o en una noche especial, con una copa de vino en la mano y una sonrisa cómplice.

Además, el contraste del rojo con los accesorios dorados fue un acierto total. Es una combinación clásica, pero Eiza le dio un toque moderno y fresco. ¡Nada exagerado, nada forzado, simplemente chic!

Una dupla que entiende la moda

A su lado, Wes Gordon —el director creativo de Carolina Herrera—, lucía feliz. Entre los dos se notaba esa complicidad de diseñador y musa que tanto se celebra en la moda. Él, con su estilo sobrio y elegante; ella, radiante, interpretando a la perfección la esencia de su marca: una mujer fuerte, segura y con encanto natural.

No es la primera vez que Eiza luce un diseño de Gordon, pero sí fue una de sus apariciones más memorables y es que cuando l vestido, sino de la actitud.

El rojo que se vuelve inolvidable

En una noche llena de moda, Eiza González consiguió brillar sin competir y su vestido rojo fue la mezcla exacta entre poder y delicadeza, una elección que se siente muy ella. Así que, si este diciembre buscas un look con ese toque de glamour, inspírate en la guapa actriz al elegir ese vestido rojo con un par de accesorios dorados.

eiza gonzález vestido rojo Navidad 2025
Karen Luna
Karen Luna
