El look del Príncipe William y de su hijo George que robó las miradas en el Mundial de Rugby

Este pasado fin de semana, el príncipe William y su hijo, el príncipe George se dieron cita en un partido de rugby de la selección de Gales, dentro del Mundial de esta justa deportiva que se celebra en Marsella, Francia, en el que ambos royals acapararon las miradas por su look.

Sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención entre el público asistente que estaba disfrutando del partido, ya que hay que destacar que no estuvieron Kate Middleton ni sus hermanos acompañándolos, por lo que padre e hijo fueron los únicos protagonistas en esta ocasión. Además de que su look, fue también algo que no dejó de resaltar.

Los looks de padre e hijo que sorprendieron a todos

Aunque la verdad no es un look muy rimbombante o llamativo, sobre todo porque la ropa de ambos no suele ser tan colorida, en esta aparición en el Mundial de Rugby, los príncipes lucieron una corbata roja que se convirtió en el centro de atención de muchos.

La combinación de sus atuendos, tanto de manera individual como en lo colectivo, hacía que esta pieza resaltara del resto de su atuendo. Por su parte, el príncipe de Gales es bien conocido por sus formales looks, además de que éste debe cumplir con ciertas reglas de protocolo, al ser el heredero al trono británico.

El príncipe William y el príncipe George lucieron una corbata roja, como un guiño a la selección de rugby de Gales Getty Images

En este sentido, William no desentonó con el estilo al que nos tiene acostumbrados y vistió un traje de color azul marino, que combinó muy bien con una camisa blanca y corbata roja, la cual tenía detalles en color blanco, a tono con la camiseta de su equipo de rugby.

Mientras que su hijo mayor George, quien es el segundo en la línea de sucesión a la corona británica, lució con un estilo igual de formal que el de su padre, pero con sutiles diferencias. Por ejemplo, el pequño príncipe de 10 años, se puso un traje del mismo color que el de su padre, pero con una camisa de color azul.

Este atuendo lo complementó con una corbata completamente roja, la cual destacaba y hacía un contraste perfecto con los tonos del resto de su atuendo.

Sin embargo, la clave por la que ambos llamaron la atención fue que su look, con los colores que eligieron para sus respectivas corbatas, hicieron un guiño muy especial a la selección de rugby de Gales, demostrando que son unos fieles admiradores del equipo, aunque lamentablemente éste no haya pasado la ronda de cuartos de final, al ser derrotados por los argentinos.