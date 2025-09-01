Suscríbete
Emily Blunt modela el vestido azul que marca la tendencia favorita de otoño e invierno 2025

La actriz deslumbró en el Festival de Cine de Venecia con un diseño de la firma Schiaparelli.

September 01, 2025 • 
Lily Carmona
Emily Blunt

GETTY IMAGES

Emily Blunt se ha convertido en una de las actrices más elegantes y queridas de Hollywood, y es que su carisma y talento al actuar han robado el corazón de más de una de nosotras. Recientemente, Emily ha estado en la mira del mundo gracias a su regreso como Emily Charlton para la esperadísima secuela de “El diablo viste a la moda”; sin embargo, el fin de semana pasado, la actriz volvió a ser el centro de atención gracias a su exquisito atuendo del Festival de Cine de Venecia: el vestido azul que todas querremos modelar este otoño e invierno 2025.

El poderoso vestido azul de Emily Blunt

Para su paso por la 82.ª edición del festival de cine, Emily apostó por un diseño de Schiaparelli: un modelo de longitud hasta los tobillos, en color azul bebé con tirantes en color nude y piezas en color oro, el cual complementó de forma exquisita con un par de tacones corte sandalia en color dorado y joyería de Ysso.

El vestido se caracterizó por sus líneas limpias y su silueta entallada, pero no en exceso, con el que Emily no solo lució elegante y sofisticada, sino que también demostró que la sobriedad siempre será la protagonista y compañera perfecta para eventos formales como este.

"The Smashing Machine" Photocall - The 82nd Venice International Film Festival

Emily Blunt durante la 82nd Venice International Film Festival.

Victor Boyko/Getty Images

La magia de los vestidos de línea recta

Uno de los aciertos del look de la actriz fue elegir un vestido corte recto, largo hasta los tobillos, un diseño que estiliza la figura y transmite, al igual que su color, sofisticación instantánea. Sí, es un diseño sobrio pero que gracias a los ligeros pliegues que se forman en el torso y que dan la ilusión de una apertura en la pierna, añaden dinamismo y naturalidad a la prenda.

Este tipo de vestido son ideales para aquellas que están buscando algo que no se ciña demasiado al cuerpo y logren el equilibrio ideal entre comodidad y elegancia. Además, este tipo de cortes son perfectos para mujeres de todas las edad pues su forma permite alargar visualmente la silueta, haciéndolos el aliado perfecto para eventos de gala o celebraciones discretas.

Por qué decirle “sí” al azul

El azul, en todas sus tonalidades, desde el marino clásico hasta el azul bebé, es uno de los colores que se perfilan para convertirse en los favoritos de la temporada. Este color no solo transmite sofisticación, sino también seguridad y mucha elegancia. El azul es un tono versátil que puede llevarse en eventos de noche y formales, como lo hizo Emily, o en prendas más casuales como abrigos, suéteres de punto, trajes o accesorios que apuesten por proyectar un aire refinado a nuestra imagen.

El azul claro es sinónimo de elegancia; además de buscar transmitir serenidad y sofisticación, este color nos ayuda a proyectar una imagen romántica y minimalista. El azul bebé, que fue el tono que Emily eligió para este evento, puede ayudarnos a proyectar luz sobre el rostro, por lo que es un color versátil y favorecedor en cualquier tono de piel.

La elección de Emily Blunt confirma que el azul bebé será uno de los colores más buscados durante la temporada de otoño e invierno de este año, la elección ideal para las mujeres que están apostando por un look sofisticado, colorido y diferente a la típica paleta de colores tierra que estamos acostumbradas a ver en la recta final del año.

El vestido azul de Emily Blunt, además, se convierte en el modelo ideal para apostar por él en eventos importantes, dejando claro que el minimalismo y la apariencia refinada, con siluetas que resalten las curvas, pero sin perder la elegancia, serán la tendencia del próximo otoño.

