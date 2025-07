Emily Charlton regresa a “The Devil Wears Prada 2” con el traje sastre que todas queremos para la oficina

El rodaje de la segunda parte de El diablo viste a la moda 2, arrancó hace unas semanas y con él nuestras ganas de ver la película aumentan cada día que pasa.

Mientras las grabaciones de esta secuela avanzan, los looks de las protagonistas nos mantienen al borde de la silla por lo increíbles que han sido hasta el momento.

La semana pasada Anne Hathaway nos permitió ver un poco de lo que sería el estilo de Andy Sachs en esta nueva adaptación. También ya pudimos ver a Meryl Streep en la piel de la temida Miranda Priestly. Ahora fue el turno de Emily Blunt, quien dará vida una vez más a Emily Charlton, luciendo espectacular en un traje sastre.

Emily Blunt durante el rodaje de “El diablo viste a la moda 2" luciendo un elegante traje sastre. Getty Images

Traje sastre: el conjunto ideal para imponer presencia

Durante el rodaje de las películas, que por el momento se está llevando a cabo en Nueva York, la actriz Emily Blunt fue vista usando un traje sastre estructurado en color negro con finas líneas blancas.

Por la parte inferior, el traje se compone de pantalón de pierna ancha (que nos recuerda mucho el tema de la Met Gala de este año: Superfine: Tailoring Black Style), mientras que en la parte superior llevó un corset a juego el cual combinó con una camisa de vestir en color blanco dándole el toque de elegancia y formalidad al atuendo.

Anne Hathaway y Emily Blunt en el rodaje de “Devil Wears Prada 2" donde Emily lució un traje sastre estructurado. Getty Images

Por supuesto que este atuendo rápidamente le dio la vuelta al mundo por su belleza y elegancia, convirtiéndose en un básico que sí o sí debemos llevar a la oficina.

¿Por qué este look funciona bien en la oficina?

En conjunto que lució Emily es el equilibrio perfecto entre formalidad y elegancia, agregando detalles de fuerza a tu persona y modernidad. El corte recto del pantalón permite alargar la silueta y el top entallado remarca la figura agregando un toque de sofisticación.

Este tipo de conjuntos suelen estar diseñados para entornos laborales formales que pueden caer en la categoría de “aburrido” si no se hace un buen trabajo de styling, sin embargo, apostar por un look como el de Emily le dará un plus a tu atuendo que no solo elevará tu apariencia en la oficina, sino que te hará lucir como toda una boss woman con el que brillarás en tu trabajo.

Emily Blunt regresa con su papel de Emily Charlton en “El diablo viste a la moda 2". Getty Images

Si quieres replicar este look en tu día a día, apuesta por adquirir trajes con corte estructurado en tonos neutros como azul, gris, negro y combínalos con blusas ligeras; actualmente el uso de chalecos cortos a juego sin camisas de fondo es un must que aporta mucha frescura a un atuendo con traje, así que tampoco dudes de optar por esta opción.

Emily Charlton está de regreso y su outfit es una muestra de que volverá más poderosa que nunca inspirándonos a vernos igual de poderosas en nuestro camino a la oficina. Si hay algo que estamos aprendiendo de los looks de El diablo viste a la moda 2 es que elegancia y profesionalismo es algo que nosotras también podemos llevar en nuestros atuendos diarios.