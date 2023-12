Emma Stone revive un vestido emblemático de la moda de los años 30: así es este espectacular look

Emma Stone participa en la película Poor Things, la cual está próxima a estrenarse para el año que entra y, tras los primeros fotogramas que ya se han develado, promete ser todo un agasajo de moda y estilo.

En los avances que hemos podido ver, la actriz no solo hace gala de su gran talento como histrionista, sino que además el vestuario que utiliza en la cinta se vuelve también en una parte fundamental para dar vida a su protagonista.

Para ponerte en contexto, la película es dirigida por Yorgos Lanthimos y cuenta la historia de Bella Baxter, una joven que es devuelta a la vida por el brillante y poco ortodoxo científico, el doctor Godwin Baxter. Mientras que los eventos de la misma se desarrollan a finalles del siglo XIX, por lo que si te das una idea de la época, veremos lucir a Stone varios vestidos de estilo victoriano.

Así pues, respecto al vestuario, vale la pena detenernos un poco y ahondar en el tema, pues uno de los looks que le veremos a la estadounidense en la cinta, esconde toda una historia detrás y hace referencia a una famosísima actriz de la década de los años 30.

El emblemático vestido que revive Emma Stone en Poor Things

De entre todas las creaciones de vestuarios para este largometraje, y que corren a cargo de Holly Waddington, la que más destaca es un vestido con voluminosas mangas con volantes plisados en color amarillo y ajustados con una lazada a la altura del cuello, como si se tratase de una capa cual se amarra con un nudo.

Este vestido de Emma Stone en Poor Things hace referencia a una famoso vestido los años 30 Poor Things

Este diseño que lució Emma Stone en el filme, nos hace recordar a otro muy parecido que usó la actriz Joan Crawford —una de las más afamadas de la Metro-Goldwyn-Mayer— para la película Letty Lynton en 1932, en donde interpreta a una mujer que asesina a su amante tras haberla abandonado.

Ahí, de todos los vestuarios que usó Crawford en esa película, hubo uno que se convirtió en un fenómeno durante la década de los años 1930 e incluso, llegó a ser el más recreado de esa época. Se trata de un vestido blanco de organza con mangas, las cuales tenían varias capas de volantes plisados y que daban ese efecto de hombreras esplendorosas y gigantes. Mientras que en la parte de la falda, también tenía volantes que le aportaban más elegancia al diseño.

Joan Crawdford con el vestido blanco que usó en Letty Lynton, en 1932 Getty Images

De hecho, tanta fue la popularidad que tuvo este vestido del diseñador Gilbert Adrian, que acabó siendo mucho más famoso que la propía película. No obstante, esperemos que no pase lo mismo con el diseño que usa la ex de Andrew Gardfield.

Por último, cabe resaltar que tras analizar el vestuario de Poor Things, es evidente que el look de Emma Stone es todo un homenaje a este diseño que se convirtió en uno de los más copiados.