¿Falda midi después de los 50? Sarah Jessica Parker te enseña cómo llevarla

Sarah Jessica Parker se ha convertido en sinónimo de moda y buen gusto, pues durante años ha demostrado que sabe cómo incorporar tanto las tendencias como las piezas clásicas a sus mejores looks. Así que esta temporada anímate a llevar una falda mini sin importar si tienes 30, 40 o más de 50. La estrella de la pantalla será tu mejor inspiración.

Sarah Jessica Parker, sigue demostrando que la moda no tiene edad. Recientemente, fue captada en el rodaje de la exitosa serie, ‘In Just Like That’ luciendo una falda midi vibrante, reafirmando su estatus como un ícono de estilo y mostrando cómo llevar esta prenda de manera sofisticada y moderna, incluso después de los 50 años.

Así puedes incorporar una falda midi en tus outfits a los 50 y más

La falda midi, que eligió Sarah Jessica Parker , cae a la altura de la pantorrilla, y es una prenda muy versátil que puede ser estilizada de muchas maneras. En esta ocasión, la actriz optó por una falda midi de color púrpura intenso, combinada con una blusa de gasa translúcida de estampado floral y colores suaves.

Este conjunto no solo resalta su figura, sino que también le da un toque juvenil y fresco. La elección de una blusa ligera con mangas abullonadas y el uso de colores vibrantes son clave para mantener un look elegante y moderno.

Además, Sarah Jessica Parker complementó su outfit con unas sandalias doradas de tacón, que alargan visualmente las piernas y añaden un toque de glamour sin esfuerzo.

Sarah Jessica Parker luce una falda midi encantadora Getty Images

Los accesorios minimalistas y el peinado semi-recogido le dieron el toque final y preciso a su look, demostrando que menos es más cuando se trata de estilizar prendas llamativas.

Ahora que ya tienes la inspiración que necesitabas, no dudes en replicar este look para que destaques en donde te pares.