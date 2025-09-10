Jennifer Aniston luce el vestido de “efecto vientre plano” perfecto para mujeres de 50+

A sus 56 años, Jennifer Aniston continúa siendo un ícono de estilo, desde la década de los 90, cuando popularizó su famoso corte de pelo, la actriz se ha mantenido como una referencia de moda e inspiración para miles de mujeres en todo el mundo.

En un evento al que asistió, Aniston volvió a acaparar las miradas con el vestido ideal para mujeres de más de 50 que quieren definir su silueta de forma elegante.

Te podría interesar: ¿Cuál es el secreto de Jennifer Aniston para tener una melena saludable después de los 50? La actriz lo revela

El vestido negro de Jennifer Aniston que ayuda a simular un vientre plano

El pasado 9 de septiembre, Jennifer asistió a la presentación de la cuarta temporada de The Morning Show en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, junto a Marion Cotillard y su amiga y compañera de reparto Reese Witherspoon, y como ya es costumbre, su elección de moda no pasó desapercibida.

La actriz de 56 años, eligió un vestido largo de color negro, y escote palabra de honor que destacó por contar con drapeado a lo largo de toda la silueta, un detalle que ayuda a alargar la silueta y marcar la cintura, aportando equilibrio al instante. Al extenderse por todo el vestido, se convierte en el punto focal del look, reduciendo la necesidad de accesorios o adornos adicionales.

Jennifer Aniston luce el vestido de “efecto vientre plano” Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Jennifer completó el look con su característica melena suelta y lisa que peinó con una raya enmedio, que reforzó sus estilo minimalista y atemporal que tanto ha conquistado a lo largo de los años.

Con esta elección, la actriz confirma una vez más que apostar por los diseños sencillos, pero con detalles únicos y estratégicos, es la clave para conseguir un look impactante que llame la atención y te ayude a brillar.

¿Por qué los diseños drapeados estilizan la figura?

Los vestidos drapeados ayudan a estilizar la figura porque los pliegues del drapeado suelen colocarse en zonas estratégicas para crear un efecto óptico que estiliza y adelgaza la figura, dando como resultado una figura más definida y armoniosa.

Muchos vestidos drapeados marcan la zona central del torso, lo que genera una silueta con efecto “reloj de arena”, además el movimiento de la tela permite disimular las zonas del abdomen y la cadera.

