Las 5 prendas infalibles con las que la reina Letizia conquista el verano y debes incluir en tu guardarropa

La reina Letizia no solo ha conquistado los encabezados internacionales por su papel como figura real, sino también por su indiscutible estilo. Y es que la reina española siempre nos sorprende en eventos públicos demostrando su gusto por la moda y su importancia como herramienta comunicativa. Con un guardarropa cuidadosamente elegido, Letizia ha sabido integrar tendencias actuales con piezas clásicas que no solo favorecen su figura, también proyectan su seguridad. Entre sus elecciones favoritas (y las que hemos percibido regresa constantemente), hay cinco prendas que son infalibles para cualquier ocasión. Toma nota de ellas y agrégalas a tu guardarropa para lograr looks igual de sofisticados.

Vestido de hombros caídos

Este se ha convertido en un sello distintivo de su estilo, estos vestidos resaltan los hombros, el cuello, aportan un aire romántico y refinado, pero al mismo tiempo seguridad y feminidad. Letizia suele aposta por modelos con colores sólidos pero también con estampados refinados; esta es la prenda ideal para eventos formales o celebraciones de suma importancia.

El vestido de hombros es una de las prendas favoritas de Letizia para eventos oficiales. Carlos Alvarez/Getty Images

Alpargatas

Este es el calzado de la reina, por excelencia, pensar en este modelo de zapatos es saber que Letizia portaría unos con tal o cual prenda. A pesar de que son un calzado de estilo veraniego, la reina ha demostrado que puede lucir altamente elegante, poniéndose a la par de unos tacones. Ella suele combinarlas con vestidos frescos o pantalones, logrando un look boho que más de una hemos imitado.

Las alpargatas son el calzado favorito de la reina Getty Images

Maxivestidos

En estampados flores, con estilos artesanales, lisos, con volantes y olanes, los maxivestidos de la reina Letizia son el claro ejemplo de que esta es una prenda que se puede adaptar a distintas ocasiones. Estos la han acompañado mucho durante sus más recientes apariciones públicas y de más de uno de ellos nos hemos enamorado.

Este es el vestido azul que la reina Letizia lució durante su presencia en la Escuela Naval en Marín GettyImage

Traje sastre

Desde hace mucho tiempo este conjunto de dos piezas se ha convertido en su aliado para compromisos oficiales. La reina suele optar por cortes entallados y colores sobrios, aunque no teme elegir tonos vibrantes cuando la ocasión lo amerita, esta no solo es una prenda versátil y poderosa, es un statement de su postura como fashion icon.

El traje sastre es un conjunto al que la reina recurre siempre. Getty Images

Vestido midi

El largo por debajo de la rodilla es otro de sus favoritos. Este tipo de vestido alarga visualmente la figura y ayuda a que transmitamos sofisticación con muy poco. Letizia ha apostado por ellos en eventos formales, compromisos de estado o apariciones más relajadas, eso sí, siempre adaptándolos a la ocasión con los accesorios correctos.

Letizia Ortiz resctaó un vestido de Carolina Herrera para darle vida a un atuendo radiante Getty

La reina Letizia es la prueba viviente de que un guardarropa bien pensado (acompañado de piezas clave y accesorios correctos), es la clave para proyectar elegancia y lograr un look impecable, aun si no contamos con un nombramiento real.