Madonna presume look con minifalda negra en París Fashion Week: FOTO

La Semana de la Moda de París ha comenzado reuniendo a las celebridades más influyentes del momento. Una de ellas y de nuestras consentidas, definitivamente, es Madonna. Este lunes, la cantante de “Like a Prayer” apareció en el desfile de Saint Laurent Womenswear primavera/verano 2026, apostando por un atuendo que solo ella podría portar con tanta actitud: una minifalda negra que resaltó su estilo irreverente, atemporal e icónico.

Con gafas oscuras, labios rojos y una chaqueta de cuero que acompañó a la falda de transparencias y bordado, la cantante reafirmó su posición como ícono indiscutible, capaz de reinventar las reglas de la moda a cualquier edad.

El total black look que enloqueció a París

La propuesta de Madonna para este show de la colección fue un total black, con el cual la cantante transmitió sofisticación y rebeldía al mismo tiempo. La minifalda negra se convirtió en la protagonista del look, y optó por llevarla con medias oscuras semitransparentes y sus stilettos negros favoritos. La chamarra de cuero entallada que acompañó el atuendo, aportó un aire retro a su look, transportándonos a la década de los 80, especialmente con esta prenda tan usada en dicho año haciendo un guiño a su estilo lleno de rock, elegante pero rebelde.

Este no fue el único elemento retro del look; sus gafas XL de montura ancha aportaron un toque misterioso y glamouroso a su atuendo, sin duda alguna un look icónico que se suma a tantos otros que nos ha regalado en el pasado.

Madonna llega a Saint Laurent Womenswear Spring/Summer 2026 show como parte de Paris Fashion Week con un total look en color negro con minifalda. Pascal Le Segretain/Getty Images

La minifalda negra: la prenda que no pasa de moda

Desde los años 60, cuando fue popularizada esta prenda por Mary Quant, la minifalda se convirtió en un símbolo de libertad, feminidad y rebeldía. Décadas después, sigue siendo una de las prendas más versátiles del clóset de cualquier mujer: combina con camisas elegantes, tops básicos, botas altas o stilettos, y puede llevarse tanto en un look casual como en uno altamente sofisticado.

Madona reafirma su vigencia al presentarlo durante una de las semanas más importantes para la industria de la moda, demostrando también que es la prenda ideal para elevar cualquier outfit sin importar la edad.

Madonna, ícono de estilo eterno

El total look elegido por la cantante rinde homenaje de pies a cabeza al estilo único de Saint Laurent, conocido por su estética minimalista, sensual y atemporal. Más allá del espectacular desfile, en el que la compositora, definitivamente, fue de las protagonistas, algo quedó bastante claro: Madonna sigue marcando tendencia a sus 67 años.

La moda no tiene edad para llevarse, así como las prendas, las cuales, al igual que la minifalda negra, pueden lucirse con la misma frescura y sofisticación que en una edad menos adulta, siempre y cuando se porte con personalidad y estilo, y eso la “Reina del pop” lo sabe muy bien.

Con su minifalda negra, Madonna volvió a robarse los reflectores en París Fashion Week, dejando claro que no solo sigue siendo la “Reina del pop”, sino que también es una de las celebridades más influyentes en la moda internacional.