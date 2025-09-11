Margot Robbie apuesta por la sensualidad con un vestido de transparencias y pedrería en Londres

Margot Robbie volvió a conquistar al mundo. La noche de este 11 de septiembre, Robbie se hizo presente en la alfombra roja de “A Big Bold Beautiful Journey”, del director Kogonada, con una elección de estilo que dejó sin aliento a más de una persona alrededor del mundo. La actriz, quien estuvo acompañada de su compañero de reparto en el filme, Colin Farrell, posó ante las cámaras en Londres, con un vestido que fusionó sensualidad, lujo y elegancia, confirmando al mundo que es de las celebridades mejor vestidas (y de nuestras favoritas).

El look, cargado de transparencias y bordados de pedrería, destacó por la precisión artística con la que flores, líneas y formas abstractas acompañaron su vestido de espalda descubierta perteneciente a la colección Privé Couture SS25 de la firma Armani.

Un vestido joya lleno de detalles

El diseño elegido por Margot, una auténtica obra de arte con transparencias estratégicas y bordados de pedrería que simulan estar incrustados como joya sobre la piel, pertenece a la colección Privé Couture SS25 de Armani.

Los motivos florales y geométricos distribuidos a lo largo de la prenda crean el efecto de mosaico, reflejando brillo a cada paso de la actriz. La elección no solo fue atrevida, sino también elegante, logrando un balance entre sensualidad y sofisticación.

Margot Robbie en la premiere de “A Big Bold Beautiful Journey”, en Londres. Tristan Fewings/Getty Images

Por la parte trasera, el diseño cuenta con una espalda completamente descubierta con finos tirantes sujetados al centro por un broche joya, detalle que hace más elegante y lujoso el atuendo.

Un maquillaje discreto

Para acompañar el look, Robbie optó por un peinado recogido en un elegante moño francés, el cual permitió que toda la atención se centrara en los detalles de la prenda, permitiendo que esta fuera el protagonista del atuendo.

Margot Robbie en la premiere de “A Big Bold Beautiful Journey”, en Londres. Joe Maher/Getty Images

En cuanto al maquillaje, Margot hizo una apuesta segura: un makeup con acabado natural y toques luminosos, labios en tonos nude y, por supuesto, una piel resplandeciente que hiciera juego con el brillo que su vestido destilaba.

¿De qué trata “A Big Bold Beautiful Journey”?

Dirigida por el director de origen surcoreano Kogonada, esta es una película de fantasía romántica. Protagonizada por Margot Robbie, Colin Farrell, Kevin Kline y Phoebe Waller-Bridge.

De acuerdo a lo compartido antes de su estreno, la historia narra la aventura introspectiva de Sarah y David, dos extraños que se conocen en una boda donde emprenderán un viaje que los llevará a conectar con su pasado.

Su estreno está programado para el próximo 18 de septiembre en los cines del país.

El vestido de Margot Robbie no solo resaltó su figura, también fue reflejo de su capacidad y su equipo de styling de imponer moda en cualquier escenario al que va. Hace unos días la veíamos imponiendo tendencia con el minivestido negro de Stella McCartney; sin embargo, este nuevo look también se lleva una mención especial como una de las mejores prendas que le hemos visto.